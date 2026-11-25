La compañía dejará de procesar remolacha en su planta de San Carlos, en Ñuble, y concentrará sus operaciones en la refinación de azúcar cruda importada.

Empresas Iansa puso fin a la producción de azúcar de remolacha, actividad que marcó el origen de la compañía en 1953, luego de que su directorio acordara descontinuar este negocio.

La decisión fue comunicada este miércoles a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y tendrá un impacto negativo estimado de US$37,8 millones en los resultados netos de 2026, debido principalmente al deterioro de activos asociados a esta operación.

Iansa pone fin a 73 años de historia azucarera y enfrenta golpe de US$37,8 millones

Iansa estimó en US$28,6 millones el impacto negativo antes de impuestos por dejar de utilizar instalaciones, maquinaria, equipos y repuestos destinados a la producción de azúcar de remolacha. A esto se agregan US$9,8 millones relacionados con la venta de terrenos y maquinaria, cuyo valor comercial es inferior al registrado en los libros contables.

Además, la compañía estimó un impacto de US$8,2 millones por ajustes en activos por impuestos diferidos, aunque contabilizará un efecto positivo de US$8,8 millones por impuesto a la renta.

El cierre de esta actividad se concretará en la planta de San Carlos, en la Región de Ñuble, que continuará operando para procesar azúcar cruda, principalmente importada y proveniente de la caña de azúcar.

La compañía ya había anticipado este cambio en abril, cuando anunció que no compraría remolacha a agricultores nacionales para la temporada 2026-2027, argumentando los bajos precios internacionales del producto y el aumento de los costos de producción.

La medida representa el término de una industria que comenzó hace 73 años con la creación de la Industria Azucarera Nacional (Iansa), impulsada por Corfo. En 2025, la empresa mantenía 440 contratos con agricultores de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, quienes cultivaron un total de 7.733 hectáreas.

Sin embargo, el negocio se había reducido progresivamente, ya que tras el cierre de las plantas de Linares, en 2018, y Los Ángeles, en 2020, San Carlos era el último recinto del país dedicado a producir azúcar a partir de remolacha.

El anuncio también tiene consecuencias para el sector agrícola. La decisión dejó sin comprador a cerca de 240 productores remolacheros y, según la Federación Nacional de Remolacheros (Fenare), amenaza entre 1.500 y 2.000 empleos directos e indirectos.

En mayo, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificó la medida de “deplorable” y advirtió: “Son más de 70 años de historia que se estarían concretando”.