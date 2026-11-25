Nuevos exámenes confirmaron que la enfermedad se extendió a otras zonas de su cuerpo.

Un complejo escenario enfrenta la periodista Scarleth Cárdenas luego de que nuevos exámenes médicos confirmaran que su cáncer de mama hizo metástasis en los huesos y la columna vertebral.

La comunicadora dio a conocer el resultado este miércoles mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde también se refirió al difícil proceso que atraviesa desde que recibió el diagnóstico.

Scarleth Cárdenas revela que su cáncer hizo metástasis en los huesos

“La vida es una locura. Esta semana ha sido difícil. Los exámenes mostraron que tengo metástasis en los huesitos, en mi columna vertebral, pero estoy tranquila”, contó la exintegrante del programa Bienvenidos.

Los resultados del PET-CT y de una resonancia cerebral permitieron determinar que la enfermedad se había extendido, luego de que días antes advirtiera que debía someterse a distintos procedimientos para conocer su alcance.

Pese a la noticia, Cárdenas manifestó que mantiene una actitud positiva frente a los tratamientos y los desafíos que vienen. “Hay que salir adelante de a poquito. Yo siempre pienso que todo de lo que mi dependa, va a estar. Ahí está mi energía, que viene también de todos ustedes y se los agradezco tanto, tanto, tanto”, expresó.

Sin embargo, reconoció que también ha tenido momentos de tristeza: “Hay días más tristes que otros. Hay momentos que uno tiene que permitirse llorar y hay otros que uno se alimenta de las personas que tanto te quieren, que te manda tan buena energía. Soy tan feliz leyendo los mensajes”.

La periodista también relató cómo recibió la confirmación de la metástasis y recordó la reacción de una de las especialistas que la acompaña en este proceso.

Según explicó, a una de sus doctoras “le tocó darme la noticia difícil: ‘tienes metástasis en los huesos’. Le salió el llanto y yo me quedé en silencio”. Además, hizo un llamado a las mujeres a cuidar su salud y realizarse los controles correspondientes, advirtiendo que “la vida cambia muy rápido”.