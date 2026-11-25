La discusión sobre permisología ofrece una oportunidad para modernizar el Estado. Necesitamos objetivos explícitos de acceso a la vivienda y bienestar urbano; decisiones metropolitanas para problemas metropolitanos; equipos técnicos permanentes, con independencia y obligación de rendir cuentas.

AGENCIA UNO

¿Por qué regulamos? Porque hay problemas que no se resuelven dejando que cada uno haga lo que más le conviene. Queremos que una familia pueda vivir cerca del trabajo, que un edificio no deje al vecino sin sol y que el acceso a un parque no dependa del precio de la casa. Para corregir esas fallas y cerrar brechas aceptamos los costos de regular: estudios, trámites y espera.

La pregunta es qué recibimos a cambio. Una regulación puede estar llena de buenas intenciones y producir lo contrario de lo que declara. Para saberlo hay que mirar la ciudad que resulta.

¿Cómo funciona hoy? En Chile, esa ciudad pasa por muchas manos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo fija el marco general; las autoridades regionales y los municipios planifican; distintos servicios revisan sus respectivos asuntos y la Contraloría controla la legalidad. Con tantos responsables de una parte, cuesta encontrar al responsable del conjunto.

La ciudad funciona como un sistema y nosotros la gobernamos por pedazos. Si una comuna restringe la construcción, puede encarecer la vivienda y empujar hogares hacia otra. Sus viajes congestionarán calles de municipios que no decidieron nada.

Los incentivos tampoco ayudan. El vecino que teme perder su vista sabe dónde reclamar y vota en la próxima elección. Quienes quisieran vivir allí pueden ser muchos, pero no se conocen ni marchan juntos. Su voz no se escucha. Al alcalde le pedimos que piense en todos, pero lo eligen quienes ya están. El problema no requiere alcaldes especialmente egoístas. Basta con que quieran ser reelegidos.

A ese diseño le pedimos decisiones técnicamente difíciles. ¿Cómo cambiará una norma los precios y los viajes? ¿Quién ganará y quién pagará el costo? Responder exige datos, modelos y equipos permanentes. Las capacidades municipales son muy desiguales. Encargar un plan a una consultora permite obtener un documento, pero no garantiza que quede instalada la capacidad de evaluar sus efectos y corregirlo.

Mientras tanto, el sistema cobra. En consultorías, revisiones repetidas y funcionarios que intentan conciliar criterios de organismos distintos. Cuando los criterios chocan, la discusión puede terminar en tribunales. Allí se resuelve qué interpretación corresponde o si un permiso se ajusta a derecho. El procedimiento termina y la pregunta que justificaba regular sigue sin respuesta.

Hay avances. La Ley 21.807 incorporó indicadores de seguimiento y criterios de actualización a los planes reguladores. Ahora hacen falta capacidades y responsabilidades para convertir esa exigencia en mejores decisiones.

Singapur muestra otra forma de organizar la tarea. Su autoridad de planificación urbana coordina usos de suelo e infraestructura con un horizonte de cincuenta años y más, y un plan maestro que revisa cada cinco. Dispone de herramientas para comparar escenarios e incorpora participación ciudadana. La lección está en esa capacidad de pensar la ciudad completa y revisar sus decisiones con continuidad.

La discusión sobre permisología ofrece una oportunidad para modernizar el Estado. Necesitamos objetivos explícitos de acceso a la vivienda y bienestar urbano; decisiones metropolitanas para problemas metropolitanos; equipos técnicos permanentes, con independencia y obligación de rendir cuentas. Los municipios deben representar a sus vecinos, y la evaluación considerar también a quienes necesitan llegar. Cada norma debiera decir qué busca lograr, cuánto cuesta y cómo comprobaremos si funcionó.

Acortar la espera es urgente. Pero al final de ella debiéramos poder explicar por qué valió la pena esperar.