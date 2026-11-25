La iniciativa establece un registro para quienes cometan actos vandálicos e incivilidades, contemplando sanciones accesorias proporcionales a la gravedad de las conductas.

AGENCIA UNO

Un nuevo avance legislativo registró el proyecto de ley que crea el denominado Registro de Vándalos, luego de ser aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quedando en condiciones de pasar a la Sala para su votación.

La iniciativa busca establecer consecuencias para quienes incurran en conductas que afectan el orden público, la seguridad de las personas y el uso de los espacios públicos, diferenciando entre delitos asociados a actos vandálicos y otras conductas calificadas como incivilidades.

Durante la revisión del proyecto se detalló que entre los actos vandálicos considerados se encuentran los atentados contra la autoridad, el bloqueo de vías públicas, las amenazas al personal de salud y educación, las usurpaciones, los delitos de incendio y daños, los rayados no autorizados y el uso de artefactos incendiarios, como las bombas molotov.

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, valoró el respaldo parlamentario a la iniciativa y destacó que el Gobierno continuará impulsando su tramitación.

“Queremos que quienes cometen delitos contra los espacios públicos o conductas graves, como levantar barricadas o secuestrar buses del Transantiago, tengan una sanción accesoria que pueda significar la pérdida de beneficios que se entregan con recursos de todos los chilenos”, señaló la autoridad.

En tanto, dentro de las conductas consideradas incivilidades se incluyen el depósito de escombros, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la evasión del transporte público, el comercio ilegal y determinadas conductas de maltrato animal, entre otras.

Uno de los aspectos centrales del proyecto del Registro de Vándalos es que la incorporación al registro podrá estar acompañada de una o más sanciones accesorias, cuya aplicación será determinada por el juez competente, considerando las circunstancias y gravedad de cada caso.

Entre estas medidas se contempla la prohibición de obtener o renovar pasaporte, la suspensión o prohibición de obtener o renovar licencias de conducir, restricciones para acceder a fondos concursables del Ministerio de las Culturas y al Pase Cultural, la revocación de permisos o concesiones para utilizar bienes nacionales de uso público y la prohibición de asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional o ingresar a casinos de juego.

Asimismo, el proyecto establece hipótesis calificadas para delitos especialmente graves, en las que se contempla la pérdida del beneficio de gratuidad en la educación superior.

Durante la discusión también se precisó que la iniciativa no crea nuevos delitos, sino que remite a conductas ya tipificadas en la legislación penal vigente.