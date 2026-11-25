Las licencias médicas de Pamela Jiles y Zandra Parisi, la ausencia de una postura común y un conteo que deja al rechazo cuatro votos sobre la aprobación tensionan a una bancada que no votará en bloque y que, otra vez, puede inclinar la balanza en la Cámara.

AGENCIA UNO

A las 12:00 del lunes 30 de noviembre, los 155 diputados están citados a la Sala de la Corporación para votar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El libelo, impulsado por la oposición a raíz de la rebaja de condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, dejaría al ministro al borde de la destitución e inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años, de aprobarse. Para avanzar al Senado, basta con la mayoría de los diputados presentes.

Sin embargo, el conteo preliminar de votos, a tres días de la votación, sería favorable para Rabat.

De acuerdo a los cálculos de la oposición y La Moneda, la opción del rechazo de la AC estaría por cuatro votos arriba de la opción que destituye al secretario de Estado. El recuento parte de una base opositora de 65 votos, de los cuales 62 están asegurados. En el rechazo, la derecha —si es que logra cuadrar todos sus votos— tendría 71 votos asegurados entre rechazos y abstenciones.

El PDG es otra historia. En la bancada del partido fundado por Franco Parisi sólo hay una certeza: no votarán como bloque y los votos se repartirán entre respaldos y rechazos a la acusación.

Si bien varios diputados se han reservado cómo votarán, hay algunas luces. Fabián Ossandón y Tamara Ramírez estarían inclinados por aprobar el libelo, mientras que Javier Olivares, Roberto Arroyo y Patricio Briones serían parte del ala que está por rechazarlo. Fuentes de la bancada, además, se la juegan a que Cristián Contreras “Dr. File” aprobará.

La discusión interna dice relación con el carácter “populista” del partido, del cual la propia Pamela Jiles hizo gala en semanas anteriores. Para quienes están a favor, y a ojos de la directiva, sería incomprensible que el PDG vote en contra si todas las encuestas indican un respaldo mayoritario de la gente a la acusación. Sin embargo, ahí juega un rol la proveniencia de derecha y la sintonía con el Gobierno que tienen varios diputados de la bancada.

Hoy, según fuentes de la oposición, el escenario es favorable para Rabat: la división del PDG tendría como consecuencia que la AC se caiga en su primera etapa.

En ese conteo también juegan las licencias. Según el portal de la Cámara, seis diputados figuran con permiso para ausentarse de la sesión del lunes: Boris Barrera (PC), Ericka Ñanco (FA), Javiera Morales (FA), Marlene Pérez (IND-UDI), Andrés Celis (RN) y Pamela Jiles (PDG).

A ellos se suma Zandra Parisi, quien informó esta semana que presentó una licencia por una complicación en una muela tras una intervención. Si bien la mayoría de los diputados de oposición con licencia asistirán a votar de todas formas, las licencias de Jiles y Parisi desataron una ola de críticas.

Desde la oposición, el jefe de la bancada del PS, Raúl Leiva, dijo confiar en que los parlamentarios con licencia puedan “hacer un alto en ese reposo” y participar de la votación, mientras que su colega de partido Daniel Manouchehri afirmó que “lo razonable es que venga a votar”.

Zandra Parisi respondió con un comunicado en el que amenazó con llevar a la Comisión de Ética a quienes la han cuestionado. “Si dudan de mi actuar, los emplazo públicamente a presentar los antecedentes ante la Comisión de Ética. De lo contrario, seré yo quien recurra a dicha instancia para que se evalúe la conducta de quienes han realizado estos cuestionamientos”, sostuvo la diputada.

El tema también causó fricción en la propia bancada. Fabián Ossandón emplazó a los diputados con licencia a votar de todas formas: “Espero que este lunes todos lleguemos a cumplir con nuestro trabajo. Ruego a Dios que quienes se encuentran enfermos puedan recuperarse prontamente y estar presentes en esta importante votación”.

“La gente en la calle está escuchando y observando quiénes cumplen con su trabajo. Son muchas las personas de clase media y clase media emergente que se levantan temprano, trabajan, cumplen con sus obligaciones y esperan lo mismo de quienes las representamos”, acotó el diputado.

Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), su subjefa de bancada, Paulina Muñoz, apuntó a la forma de negociar del PDG: “Muy del PDG eso, porque ellos no tienen, no conozco sus principios, al parecer no tienen, es muy difícil seguirlos en sus decisiones, no tienen muchos lineamientos, y todos lo negocian, pues sí, a veces piden más que huevo con hambre”.

Y proyectó que las licencias podrían aumentar: “No me extrañaría que aumentaran las licencias en el PDG, porque además, uno cuando toma una decisión política con un voto en una acusación tan importante como esta, uno asume la responsabilidad de lo que está expresando con su voto. Y no sé si el PDG quiere hacerlo en este momento. Y no nos olvidemos que ellos siempre negocian con el gobierno. Así que me imagino ya que van a haber algunos que lo más probable es que para no votar en contra no van a llegar porque no van a querer perder sus negociaciones futuras”.