Espinoza aseveró que otros militantes también enfrentan investigaciones ante el Tribunal Supremo del PS, pero la instancia “ha mirado para el techo”.

AGENCIA UNO

El senador Fidel Espinoza reaccionó a la decisión del Ministerio Público de archivar la denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) en su contra, apuntando contra la decisión del Tribunal Supremo del Partido Socialista de mantener suspendida su militancia.

En declaraciones a radio Biobío, el legislador expresó que “nunca existió un solo hecho de violencia. Como cualquier ciudadano, sin privilegio de ningún tipo, me sometí al proceso investigativo sin que siquiera haya existido una sola denuncia en mi contra”.

Fidel Espinoza también se mostró molesto con la decisión de la Fiscalía Regional de Valparaíso de decretar el archivo provisional de la denuncia, apuntando que su abogado pedirá su sobreseimiento definitivo, “el paso clave para cerrar este triste episodio”.

El senador aprovechó la ocasión para dedicar palabras al Tribunal Supremo del PS: “Quiero terminar mis palabras señalando un solo mensaje al Tribunal Supremo de mi partido: decirle que fueron injustos conmigo. A los cinco minutos de conocer los hechos, me suspendieron la militancia sin derecho siquiera a defenderme”.

Espinoza aseveró que otros militantes también enfrentan investigaciones ante el Tribunal Supremo del PS, pero la instancia “ha mirado para el techo”.

“Un trato injusto y desigual de quienes se supone están llamados a impartir justicia desde el propio Partido Socialista”, cerró el senador.