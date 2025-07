Horacio Salinas y llamado de hermanos Coulon para reencuentro de Inti Illimani: “Me sorprende”

Sorprendido se mostró Horacio Salinas, líder de Inti Illimani histórico, tras conocer el deseo manifestado por los hermanos Marcelo y Jorge Coulon en torno a generar un reencuentro entre las facciones de la agrupación, casi un cuarto de siglo después de su división.

“No he meditado al respecto. Es novedoso que lo digan dentro de lo tenso que fue el divorcio“, planteó el director y fundador que abandonó la agrupación en 2001, al comentar los dichos de Marcelo Coulon en cuanto a que “yo no me quisiera morir sin tener por lo menos un abrazo con los demás compañeros“.

“Me gustaría de verdad que estos 60 años fueran celebrados ellos con su agrupación y nosotros con la nuestra, o si quieren algún día juntos, porque es absurdo. Oye, si cantamos el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, ¡juntémonos!“, dijo el líder de Inti Illinmani en la entrevista que le concedió a Martín Cárcamo para La Alfombra.

“Para mí existe un Inti Illimani. Se comete el error de pensar que nos dividimos. No, fueron saliendo los compañeros y los fuimos reemplazando. Y con el dolor de perder no solamente a los músicos, sino que también el amigo que se retiraba a hacer sus cosas”, complementó.

Una visión con la que coincide su hermano Jorge, quien le dijo a La Tercera que “es un sentimiento que compartimos, sobre todo el hecho de no morirse sin tener por lo menos un apretón de manos, de estar abierto a esa opción. Esto, sobre todo pensando en los 60 años del grupo, nos gustaría organizar algo abierto a todos los que formaron parte de él“.

“Hay tres compañeros ahí que formaron parte del grupo y estamos abiertos a que todos los que pasaron por aquí pudieran participar de los 60 años, nos gustaría. Por el Inti han pasado 22 a 23 músicos y sería justo que todos los que han construido esta historia participemos de ese hito de alguna manera“, puntualizó.

La respuesta de Horacio Salinas ante el llamado al reencuentro de Inti Illimani

Consultado sobre la propuesta de generar un reencuentro de Inti Illimani en el marco de la celebración de las seis décadas de la agrupación, Horacio Salinas admitió que “habrá que reflexionar qué significa esto. Tengo que conversarlo con Horacio (Durán) y José (Seves)” dijo respecto de los otros integrantes originales que ahora forman parte de Inti Illimani histórico.

“Todo ha indicado que, como la expansión del universo, nos hemos ido alejando más que juntando, como los planetas“, dijo a continuación.

“Nosotros también queremos invitar a otros Inti al aniversario y ya lo hemos hecho. Pero, de pasar algo distinto, hay un montón de cosas que resolver, porque la música nos dividió. Es complejo pensar que sea fácil juntarnos“, aseveró.

Explicó que “estamos con problemas de ejecución de las canciones que hemos hecho; Samba Landó o Medianoche son de la identidad y del ADN del grupo, pero las hice yo (…) Ellos tienen prohibición de tocar esos temas y lo hacen igualmente. Los problemas del Inti tienen que ver con derechos morales, sobre cosas donde las autorías son decisivas“, concluyó