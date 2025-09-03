Banco de Chile presenta “Proyecto 4270, una mirada a Chile desde lo alto”, inédito registro audiovisual que recorre y muestra desde las alturas todo el país

La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.

Como parte de su compromiso con el país y con la educación, Banco de Chile entregará a diferentes establecimientos educacionales un libro de alta calidad que reúne las postales más impactantes de nuestra geografía.

Desde el punto más al norte de Chile hasta el Cabo de Hornos, durante 90 días un equipo de profesionales voló con drones los 4.270 kilómetros de nuestro territorio para captar imágenes inéditas y elevar al máximo el orgullo nacional. Al iniciarse septiembre, Mes de la Patria, Banco de Chile presenta y regala al país el “Proyecto 4270, una mirada a Chile desde lo alto”, iniciativa audiovisual que recientemente fue premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el prestigioso Festival Internacional de Cannes 2025.

La pieza —realizada por Banco de Chile en un trabajo colaborativo con la agencia BBDO y la productora Alaska Films— captura y expone los paisajes, texturas, colores, tradiciones y la diversidad geográfica y cultural de Chile. Cada toma, cada foto, destaca no solo por su factura técnica, sino que también por su concepto artístico, que permite realizar una narrativa única sobre la diversidad de paisajes y texturas que podemos encontrar en nuestro país.

“Más allá de los reconocimientos, lo que más valoramos del ‘Proyecto 4270, una mirada a Chile desde lo alto’ es su capacidad de resaltar lo mejor de Chile. En tiempos en que predominan las miradas críticas, cortoplacistas o las divisiones, esta obra es un regalo para Chile, para los chilenos y para todos quienes han elegido este rincón del mundo para vivir, estudiar o emprender. Ese es, en definitiva, nuestro llamado e invitación: ¡Reencontrémonos, cuidemos a Chile y valoremos el maravilloso país que tenemos!”, comentó Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile.



“Proyecto 4270, una mirada a Chile desde lo alto” se estrenará este próximo domingo 7 de septiembre, desde las 21:50 horas, por los canales digitales de Banco de Chile y por televisión abierta (Mega y Canal 13).

Actualmente, además, se exhibe en el Pabellón de Chile en la Exposición Universal Osaka 2025, que se realiza en Japón y que finaliza en octubre.

Entre los lugares más destacados, se registró el Gigante de Tarapacá, San Pedro de Atacama, el valle del Elqui, el archipiélago de Juan Fernández, la playa de Anakena, Sewell, el puente ferroviario de Constitución, el río Cruces, la pasarela de la isla Aucar en Chiloé, Cerro Castillo, las Torres del Paine y el Cabo de Hornos.

“Poder observar, ver, mirar detenidamente Chile desde el aire permite entender realmente dónde vivimos. Y eso es un argumento extraordinario para aumentar el cariño y la admiración por nuestro país”, indicó Rodrigo Guendelman, periodista especializado en temáticas de ciudad y arquitectura, fundador de @SantiagoAdicto y de @Adicto a Chile.



Novedad colaborativa de archivo

En el portal de Banco de Chile se habilitará desde el 7 de septiembre un sitio especial para este proyecto, que albergará más de 500 fotografías en diversos formatos, incluso listas y ajustadas como fondos de pantalla para celulares. La plataforma funcionará como una biblioteca de imágenes gratis y libres de derechos de uso. Está diseñada con un estilo moderno y limpio, con una narrativa emocional donde las fotografías son las protagonistas.

El objetivo es poner a disposición un registro visual que celebre la belleza, fuerza y diversidad del territorio chileno, pensado para quienes buscan imágenes de calidad sin costo, ya sea con fines educativos, culturales o personales (con restricción para uso comercial o político).

Como parte del compromiso de Banco de Chile con el país y con la educación, la organización entregará a diferentes establecimientos educacionales del país un libro de alta calidad que reúne las imágenes más impactantes de nuestra geografía.

El primero de estos ejemplares fue recibido por un grupo de alumnos de 4º año básico de la Escuela Libertadores de Chile en compañía de Mario Desbordes, alcalde de Santiago­, comuna donde se ubica la Casa Matriz de Banco de Chile. Con energía y entusiasmo, los niños bailaron dos pies de cueca.

Mario Desbordes en el lanzamiento en Casa Matriz de Banco de Chile. CEDIDA.

“Me gustaría destacar que esta obra es un regalo a Chile entero. Y destacar también que la presentación y la primera entrega de este libro se haga acá, en el centro de Santiago, el kilómetro cero de nuestro país. Agradezco a la Escuela Libertadores de Chile, cuyos alumnos nos mostraron nuestros bailes nacionales, y espero que me enseñen también cuando yo tenga que bailar cueca para este ‘18’”, añadió Mario Desbordes, alcalde de Santiago.



La presentación del “Proyecto 4270, una mirada a Chile desde lo alto” se realizó en la Casa Matriz de Banco de Chile. El inmueble, declarado Monumento Histórico Nacional en 2016 y próximo a cumplir 100 años de vida, exhibe en su interior una galería de imágenes. Además, desde Arica a Magallanes las sucursales de la entidad financiera serán “vestidas” también con fotografías de esta iniciativa.