Fiscalía solicita alzar secreto bancario de Camila Flores por presunto fraude con fondos públicos

La fiscal Claudia Perivancich sostuvo que revisar las cuentas bancarias de Camila Flores es fundamental para rastrear movimientos de dinero y posibles vínculos financieros con otros investigados.

AGENCIA UNO.

La Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó al Juzgado de Garantía el levantamiento del secreto bancario de la senadora Camila Flores, en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco y posibles irregularidades relacionadas con pagos realizados por asesores mientras la parlamentaria ejercía como diputada.

La diligencia ocurre luego del allanamiento realizado por personal del OS9 de Carabineros en la oficina de la senadora en el Congreso Nacional, procedimiento en el que fueron incautados computadores y documentación financiera que será revisada por los investigadores.

El Ministerio Público intenta reconstruir el recorrido del dinero que, según la investigación, habría sido entregado por colaboradores de la parlamentaria mediante una práctica conocida como “la cuota Flores”. La Fiscalía sostiene que existirían antecedentes que apuntan a una eventual maquinación destinada a defraudar recursos públicos.

En un escrito presentado ante el tribunal, la fiscal regional Claudia Perivancich argumentó que revisar las cuentas bancarias de la senadora resulta clave para analizar ingresos, egresos y posibles transferencias vinculadas con otras personas investigadas en la causa.

Entre los antecedentes incorporados al expediente aparecen conversaciones de WhatsApp entre Camila Flores y su ex secretaria Yolanda Olfos. En los mensajes se mencionan montos de dinero y depósitos, antecedentes que para los investigadores podrían respaldar las declaraciones entregadas por excolaboradores.

Uno de los testimonios considerados relevantes es el de Julio Lillo, ex asesor parlamentario de la senadora, quien declaró que parte de su sueldo debía ser entregado en efectivo a Flores. Según su relato, inicialmente hacía las entregas directamente a la parlamentaria y posteriormente el dinero era recibido por una secretaria.

Lillo también aseguró que otros integrantes del equipo habrían enfrentado situaciones similares y afirmó que recibió advertencias para no colaborar con la investigación. Además, sostuvo que antes de que el caso se hiciera público recibió mensajes de la propia senadora.

La Fiscalía también incorporó declaraciones de trabajadoras particulares que señalaron haber recibido pagos en efectivo por parte de Camila Flores, situación que, según los investigadores, demostraría el manejo frecuente de grandes sumas de dinero fuera del sistema bancario.

Mientras avanzan las diligencias, el Ministerio Público busca determinar si existió uso irregular de recursos fiscales y establecer eventuales responsabilidades penales en una causa que sigue sumando nuevos antecedentes.