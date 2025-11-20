Educación en Chile: libro revela el avance y profesionalización de la docencia entre siglos XIX y XX

La historiadora Pilar Hevia Fabres presentó en el Centro de Extensión UC Alameda su nuevo libro, el cual está centrado en el avance y la profesionalización de la docencia en nuestro país, especialmente a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

La otra cara de la profesionalización: una historia de escuelas, profesores, visitadores y familias en Chile entre 1883 y 1916 revela cómo la docencia dejó de ser un oficio informal para dar paso a una profesión reconocida.

En su investigación, Hevia Fabres examina cómo los profesores, visitadores, familias y comunidades locales dieron forma a una nueva cultura escolar.

Durante su presentación, Rodrigo Henríquez, profesor del Instituto de Historia UC y de la Facultad de Educación UC, destacó que “el mayor aporte del libro es caracterizar el complejo mundo de las prácticas escolares, esto incluye no solo la descripción de normas, sino que el núcleo de formas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, cuestión que hasta el día de hoy sabemos de forma fragmenta”.

Sus palabras fueron compartidas por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y consejera del Consejo Nacional de Educación, quien apuntó que el libro “muestra que la profesionalización docente fue un proceso amplio, heterogéneo y no lineal, que requirió tanto de la formación formal (en una Escuela Normal) como de la adaptación y validación sociocultural del docente en su práctica diaria, lo que permitió el tránsito del aficionado al profesional de la enseñanza. Esta transformación fundamental se da a nivel de las relaciones, eso es lo que nos documenta de forma tan aguda este libro”.