La nueva forma de leer: cómo los audiolibros transforman la experiencia literaria

Historias de misterio, desarrollo personal y fantasía romántica lideran la preferencia de los oyentes, quienes encuentran en los audiolibros una forma única de conectar con la literatura.

Los audiolibros se han convertido en una forma cálida y cercana de conectar con las historias. Los betseller, ya no solo se leen, sino que ahora se escuchan, se sienten y nos acompañan en momentos donde antes la lectura parecía imposible.

Una voz, a veces suave, a veces intensa y siempre humana, transforma las palabras en algo vivo, capaz de llegar a quienes tienen poco tiempo, a quienes necesitan compañía en un viaje largo o simplemente a quienes disfrutan cerrar los ojos y dejar que un relato los envuelva. Para muchos, los audiolibros han abierto una puerta a la lectura que creían cerrada.

En un mundo acelerado, escuchar un libro se ha convertido en una pausa cálida, una forma de sentir que alguien nos cuenta una historia solo a nosotros. Por eso, cada día más personas se suman a esta experiencia que mezcla tecnología, arte y emoción, convirtiendo a los audiolibros en un refugio moderno para la imaginación.

Entre el podcast y el audiolibro, Francisco Ortega revela cómo cobra vida La Ruta Secreta

En conversación con EL DÍNAMO, Francisco Ortega, escritor y creador del exitoso podcast La Ruta Secreta, indicó que a su juicio “lo que más funciona son las historias con misterio y que asustan un poco. Ahí se enfocan los datos, la construcción de atmósfera, la idea de que hay algo extraño ocurriendo y algo medio funesto. La sensación es como que te contaran un cuento de terror, entonces eso funciona muy bien”.

En cuanto a su participación en el proceso de producción del audiolibro, el escritor expresó que “en el caso del audiolibro de La Ruta Secreta, escogí los capítulos que se adaptaron del podcast, los redacté y participé en la lectura y en la corrección. De hecho, acabo de terminar la corrección del libro, así que en este punto yo lo hice todo, todo, todo, todo”, destacó.

Storytel apunta a Latinoamérica: Chile se convierte en un mercado clave

Mariana Rosenblut, project leader de Storytel Chile, analizó junto a EL DÍNAMO el auge de los audiolibros y el crecimiento de la plataforma en la región.

Actualmente, Storytel cuenta con aproximadamente 2,5 millones de usuarios en 25 países, siendo Europa del Este uno de los mercados en expansión más prometedores. “Gracias a Chile, Latinoamérica se ha sumado a este mundo de los audiolibros”, destacó Rosenblut, resaltando el papel clave de la región en la estrategia de crecimiento global.

En cuanto a los contenidos más escuchados, la ejecutiva señaló que, al igual que en las plataformas de series o películas, el True Crime mantiene una alta demanda. Sin embargo, en el mundo del audiolibro, los títulos de Desarrollo Personal, tanto en el ámbito personal como laboral, lideran el consumo.

Junto a ellos, “el género denominado Romántasi, que es una fusión de fantasía y romance, también atrae a miles de oyentes, con autores como Rebecca Yarros y sus bestsellers Alas de Onix y Alas de Sangre”, resaltó.

Sobre los hábitos de los usuarios, Rosenblut indicó que los audiolibros no funcionan de la misma manera que los podcasts o las series de audio. “La audiolectura, aunque también presenta consumidores que hacen zapping dentro del contenido o abandonan la reproducción, es un mundo de personas que buscan escuchar historias que querían conocer hace tiempo, títulos pendientes, autores que les interesa descubrir o conversaciones a las que quieren sumarse. A través de la app encuentran un espacio que les abre nuevamente la puerta al mundo literario que por las exigencias del día a día tenían postergado o que por incomodidad con la lectura en papel, tenían relegado.”

Finalmente, sobre las proyecciones del mercado, Rosenblut apuntó que América Latina y Asia-Pacífico impulsarán el 70% del crecimiento global del contenido de audio en la próxima década, lo que convierte a Chile en un ecosistema muy atractivo para la industria. “En este contexto, Storytel está en una posición de avanzada, abriendo nuevos mercados y llegando de manera decidida a nuestro país gracias a la asociación con RDF, líder en comunicaciones, contenidos y el negocio del audio”, concluyó.