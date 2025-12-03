Cristina Gallardo-Domâs debutará como régie en la Temporada 2026 del Municipal de Santiago

La reconocida soprano chilena asumirá por primera vez la dirección escénica en una temporada que también traerá estrenos mundiales y nuevas figuras al Municipal de Santiago.

La Temporada 2026 del Teatro Municipal de Santiago estará marcada por tres hitos: el debut como régie de Cristina Gallardo-Domâs en La Bohème; el estreno mundial del ballet Orgullo y Prejuicio, inspirado en la novela de Jane Austen; y la llegada de figuras internacionales como Asmik Grigorian, una de las sopranos más aclamadas del mundo.

Cristina Gallardo-Domâs debuta como directora escénica

La icónica soprano chilena asumirá por primera vez la régie en La Bohème, producción ambientada en París de 1945. En el rol de Mimì estarán Yaritza Véliz y Angelina Akhmedova; mientras que Michael McDermott y Kameron Lopreore interpretarán a Rodolfo. La producción contará con escenografía de Julián Hoyos, vestuario de Loreto Monsalve y dirección musical de Paolo Bortolameolli.

La temporada también incluirá Andrea Chénier, de U. Giordano, en una producción del Teatro Comunale di Bologna, con dirección musical de Sergio Alapont y un elenco internacional encabezado por Antonio Gandía, Giorgi Sturua, Gihoon Kim, Giuseppe Altomare, Gloria Jieun Choi y Yunuet Laguna.

Ballet: estreno mundial de Orgullo y Prejuicio

El Ballet de Santiago, dirigido por César Morales, presentará el estreno mundial de Orgullo y Prejuicio, comisionado al coreógrafo Kenneth Tindall y al dramaturgo Ian Kelly por los 250 años de Jane Austen. La música de Frank Moon será dirigida por Pedro-Pablo Prudencio y la propuesta visual estará a cargo de Christopher Ash (escenografía e iluminación) y Louise Flanagan (vestuario).

La temporada comenzará con El lago de los cisnes, con Inés MacIntosh y Shale Wagman como bailarines invitados.

Grandes nombres y debuts sinfónicos

La programación sinfónica destaca por los debuts de Oksana Lyniv, Patrick Fournillier y Katharina Wincor, además de nuevos programas bajo la dirección de Paolo Bortolameolli. Entre las obras más relevantes figuran la Sinfonía n.° 3 de Mahler, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, el Concierto para violonchelo de Dvořák y el Concierto para piano para la mano izquierda de Ravel, con la participación de solistas como Pierre-Laurent Aimard, Andrii Murza y Katharina Paslawski. Paolo Bortolameolli.

Dos hitos excepcionales