Lollapalooza 2026, día dos: Tyler, Lorde y Los Bunkers escriben la noche grande

Si el viernes fue el día del contraste, el sábado fue el día de la memoria y el presente al mismo tiempo. La segunda jornada del Lollapalooza 2026 arrancó con el peso de las expectativas más altas del fin de semana y las cumplió con creces, gracias a una noche de headliners que difícilmente se olvidará pronto.

La paradoja de DJO

A las 18:00, el escenario Cenco recibió a Joe Keery, el actor de Stranger Things que hace un par de meses desplazó momentáneamente a Taylor Swift de las listas de Spotify con “End of Beginning”, una canción que se viralizó en TikTok de una manera que nadie supo explicar del todo.

Lo que siguió a esa explosión fue la pregunta obvia: ¿hay algo más detrás? La respuesta es sí. DJO construye un pop de capas, melancólico y envolvente, con una solidez que va mucho más allá del hit viral. Su presentación fue sólida y, sobre todo, honesta con el público que sigues evolución musical.

Pero también ilustró una paradoja de la era del streaming y las redes sociales, donde pareciera que la asistencia a este tipo de eventos oscila entre la pasión por la música y el gusto por registrar “el momento viral”.

Cuando llegó el momento de “End of Beginning”, una parte considerable del público sacó el teléfono, grabó y se fue. Como si el show entero hubiese sido el prólogo de ese único instante. Los que se quedaron se llevaron un buen cierre de show.

Turnstile: nadie estaba preparado

A las 20:00, el escenario Cenco vivió uno de los momentos más esperados del festival. Turnstile, la banda de Baltimore que ha revitalizado el hardcore con una energía pocas veces vista en vivo, desató una euforia para la que nadie parecía preparado, (nadie excepto sus seguidores) incluyendo a la propia organización, que se vio obligada a interrumpir el show para pedir que se descomprimieran las primeras filas, sin mayor éxito.

Quienes estaban cerca del escenario sin saber exactamente de qué va Turnstile lo descubrieron apenas sonó el primer riff: retrocedieron. Los que sí sabían avanzaron.

Las visuales fueron otra singularidad: la banda jugó con el público y con elementos que se proyectaban en las pantallas del Cenco, en una puesta que no dejó respiro. El cierre con “Birds” fue apoteósico: bengalas, más mosh, y un público que se entregó sin reservas. Uno de los mejores shows jornada, y probablemente del festival.

Lorde: el regreso que Chile esperaba

A las 21:00, el escenario Banco de Chile recibió a quien cargaba con las expectativas emocionales más altas de la noche. Lorde volvió a Chile después de cuatro años con su gira The Ultrasound World Tour y con Virgin, su disco más reciente, como eje de una presentación que combinó la crudeza de su nuevo material con los himnos que construyeron su leyenda.

“Royals”, “Team”, “Green Light” y “Perfect Places” sonaron frente a una fanaticada que los conoce de memoria. Su pop introspectivo, sus silencios calculados y su capacidad para convertir un escenario masivo en algo que se siente íntimo quedaron intactos. Fue un regreso a la altura del tiempo de espera.

Tyler, The Creator: la primera vez que importa

A las 22:15, el escenario Cenco vivió lo que probablemente fue el show más completo del fin de semana. Tyler, The Creator debutó en Chile en el marco de su CHROMAKOPIA World Tour y desde el primer minuto dejó claro que no vino a cumplir, sino a construir algo. Crudo, fresco y sensual, todo junto y todo por separado: su presentación recorrió el material de CHROMAKOPIA —con “Like Him” y “Darling, I” como puntos altos— junto a clásicos que la fanaticada coreó sin pausa.

Pero lo que más quedará grabado no fue estrictamente musical. En varios momentos Tyler bromeó con el público, y en más de una ocasión lanzó un “grande leche” que al principio generó confusión, luego risas y finalmente terminó siendo coreado. Su réplica habitual fue un “shut up, bitch” dicho siempre con carcajada. La conexión fue genuina: se vio en los gestos, en cómo respondió a la energía del parque, y en un primer plano que dejó ver algunas lágrimas mientras estaba sentado en medio del escenario. Para ser su primera visita al país, la entrega fue la de alguien que vuelve a casa.

Los Bunkers: la carta fuerte de los nacionales

A las 23:30, con el Parque O’Higgins en su última hora de pie, Los Bunkers subieron al escenario Banco de Chile para protagonizar el momento más chileno del festival. Y lo hicieron con guitarras eléctricas. En medio de una gira acústica que los tiene cerca de la centena de shows con su MTV Unplugged como eje, la banda de Concepción decidió volver al volumen de siempre para la ocasión que lo merecía. “Teníamos ganas de volver a agarrar las guitarras”, resumió Francis Durán. El Parque O’Higgins lo agradeció.

Quince años después de su debut en la primera edición del Lollapalooza, Los Bunkers regresaron como lo que hoy son sin discusión: los primeros headliners chilenos en la historia del festival. El show repasó su catálogo con la contundencia que el formato eléctrico permite, con el aporte del tecladista Martín Benavides sumando capas a un sonido que en este contexto se sentía más grande que nunca. Un detalle que no pasó inadvertido: la presencia de un intérprete de lenguaje de señas en escena, una decisión que habló tanto de la banda como del show mismo. El cierre fue de nivel internacional, a la altura de cualquier headliner que haya pisado ese mismo escenario en las catorce ediciones del festival.

El balance

El segundo día del Lollapalooza 2026 confirmó lo que el primero había insinuado: este es un festival en plena forma. DJO mostró que hay vida más allá del hit viral, aunque el público no siempre esté dispuesto a descubrirla. Turnstile recordó que el hardcore puede ser el show más emocionante de una cartelera dominada por el pop. Lorde devolvió lo que el tiempo le había quitado a su fanaticada chilena. Tyler dejó en claro que su primera vez en Chile no será la última. Y Los Bunkers cerraron una noche que también fue, en cierta medida, un ciclo: el de una banda que ya no necesita demostrar nada, pero que igual lo hizo.