VIDEO – Quién es Jonathan Tetelman, el tenor elegido como el mejor del mundo que busca reconectar con sus raíces chilenas

El pasado mes de febrero fue galardonado como el Mejor Cantante Masculino de Ópera en los Oper! Awards 2026.

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El pasado mes de febrero, Jonathan Tetelman fue galardonado como el Mejor Cantante Masculino de Ópera en los Oper! Awards 2026, ceremonia que destaca a los artistas de este género musical.

El intérprete, si bien creció en Estados Unidos, por sus venas corren sangre chilena. Fue adoptado por una pareja norteamericana y desde entonces creció en Nueva Jersey, donde a pesar de que siempre supo de su interés por la música, fue recién a los ocho años cuando comenzó a explotar su voz.

Tras participar en un campamento donde se sumó al coro, ingresó al American Boyschoir School y gracias a las gira que realizó con ellos, se presentó en escenarios junto a la Filarmónica de Nueva York además de las orquestas de Chicago, Cleveland y San Francisco.

Una vez que finalizó su enseñanza escolar, se sumó al Manhattan School of Music para estudiar canto como barítono, pero con el paso del tiempo sus profesores le indicaron que su voz era la de un tenor. Esto derivó en una crisis al no contar con una persona que lo guiara en esta transición. Finalmente, a los 22 dejó el canto durante cuatro años. Una vez que lo retomó, su carrera tomó vuelo.

Un video que grabó para una audición abierta, donde interpretó un aria de La bohème, comenzó a viralizarse entre el mundo de la ópera, lo que lo llevó a ser conocido. A la fecha, se ha presentado en lugares como la Royal Opera House de Londres, la Semperoper de Dresde, la Komische Oper Berlin y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Raíces chilenas

Mientras su carrera tomaba vuelo, Jonathan Tetelman logró dar con su familia en Chile: su madre y sus dos hermanos. “Sé quiénes son, los veo en Instagram y Facebook. Ellos ni siquiera saben que yo sé, pero llegará el día en que me acerque y les diga: Hola, soy su hermano“, declaró a Diario Financiero.

“Me siento afortunado de conocer mi identidad, porque muchos estadounidenses están tan mezclados que no saben exactamente de dónde vienen. Yo sé que soy chileno, vengo de una familia chilena, tengo sangre chilena, voz chilena y temperamento chileno“, agregó.

Si bien nació en Castro, recién a los 15 años volvió a pisar suelo chileno mientras acompañaba a su madre en un viaje de trabajo. Visitó Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. También subió la cordillera.

En 2025 se presentó en el Teatro Municipal de Santiago, siendo ovacionado por el público, pese a que se presentó enfermo.

“Me gustaría ir al sur de Chile, de donde realmente soy. Y ahora que tengo mi propia familia, mi carrera y mi vida, creo que es importante conocer de dónde vengo. Aunque no determine exactamente quién soy, sí es mi origen. Y, en cierto sentido, es mi hogar”, aseveró.