El CEP abre su laboratorio escénico: vuelve Procesos Creativos

Javiera Parada y Juan Pablo Peragallo curan la segunda edición de este ciclo de Futuros Posibles, que durante julio expondrá ante el público las metodologías de trabajo de Emilia Noguera, Luis Guenel y Cristián Plana.

Investigar, practicar, reescribir, toparse con bloqueos creativos y tomar decisiones metodológicas: ese es el trayecto —generalmente invisible para el público— que antecede al estreno de cualquier obra. Es justamente ese territorio el que el Centro de Estudios Públicos (CEP) vuelve a abrir con la segunda temporada de Procesos Creativos, ciclo que tras el éxito de su primera versión regresa durante julio a su sede en Providencia, esta vez enmarcado en el programa Futuros Posibles.

La curatoría, a cargo nuevamente de la coordinadora de Arte y Cultura del CEP, Javiera Parada, junto al actor y académico Juan Pablo Peragallo, puso el foco esta vez en una generación particular de directores, creadores y dramaturgos de la escena nacional, convocados para compartir tanto sus dinámicas de trabajo tradicionales como sus procesos colectivos.

“Estamos muy contentos de que en julio vuelva el ciclo Procesos Creativos dedicado a las artes escénicas, ya que el año pasado fue un éxito. Este año invitamos a una generación de directores, creadores y dramaturgos para que nos muestren también sus metodologías de trabajo”, señala Parada, también actriz y gestora cultural.

Emilia Noguera.

La curadora detalla además el contenido de cada sesión: “En esta segunda edición de Procesos Creativos vamos a tener la posibilidad de mirar, escudriñar, conocer y develar cómo trabajan tres directores, dramaturgos y artistas de una generación muy interesante de las artes escénicas chilenas, como son Emilia Noguera, Luis Guenel y Cristián Plana. Este jueves, con Emilia, vamos a terminar de construir un texto en el que ella ha estado trabajando. Nos van a acompañar Paula Sharim y Gonzalo Ramos, y junto a ella el público podrá continuar escribiendo este texto inconcluso.

“La próxima fecha, el jueves 9, Luis Guenel nos va a mostrar, junto a su equipo, un trabajo que vienen haciendo desde hace un tiempo sobre la historia del abuelo de Luis, que vive en el sur, y sobre el territorio en el que él habita, y su memoria. Y, por último, Cristián Plana va a mostrarnos parte del proceso de la obra de teatro que estuvo recién en la Sala La Comedia, del Ictus, con Tamara Costa, sobre una mujer que estuvo dormida muchos años y despertó. Esto fue a raíz de una pandemia que existió en el siglo XX, entre las dos guerras”, agrega Javiera Parada.

Luis Guenel.

Desde la otra trinchera de la curatoría, Juan Pablo Peragallo subraya lo excepcional de estas instancias. “El laboratorio para poder llegar a la obra es un espacio frágil, es un espacio único, y el ciclo Procesos Creativos 2026 lo que pretende es que volvamos a poder entrar en este universo íntimo de creación artística que desarrollan los creadores y creadoras escénicas. […] Las experiencias que han diseñado para poder compartir con las y los asistentes son experiencias muy interesantes”, agregando que “Procesos Creativos regresa este 2026 con una programación que invita al público a adentrarse en la intimidad de la creación artística: conocer las decisiones, los desafíos y las estrategias de los artistas, no solo como espectadores, sino participando activamente de sus procesos”.

Tres jueves, tres procesos

La cita es a las 18:30 horas, todos los jueves de julio, en la sede del CEP.

Abre el 2 de julio Emilia Noguera con Apertura de proceso de la obra Antes de. Junto a los actores Paula Sharim y Gonzalo Ramos, la dramaturga presentará la lectura de su obra en desarrollo y abrirá un espacio de debate para co-crear, junto al público, la escena de cierre del texto.

El 9 de julio es el turno de Luis Guenel, quien adelantará “Rancho Museo: El Festejo”, una investigación íntima y biográfica nacida de la búsqueda de su abuelo en el sur de Chile, donde el trabajo colectivo se transforma en un refugio teatral tan alegre como rebelde.

Cristián Plana.

Cierra el ciclo, el 23 de julio, Cristián Plana con la perfo-conferencia “Encefalitis letárgica (la enfermedad del sueño)”. Tomando como base el texto Una especie de Alaska, de Harold Pinter, y con Marcial Tagle encarnando en vivo al doctor Oliver Sacks, la sesión cruzará un caso clínico real con proyecciones de la puesta en escena recién estrenada en el Teatro Ictus.

Cómo asistir

Todas las actividades de “Procesos Creativos” tienen entrada liberada, aunque requieren inscripción previa por la limitada capacidad del auditorio. La inscripción está disponible en el sitio web del Centro de Estudios Públicos (www.cepchile.cl), donde también pueden revisarse más detalles, junto con las redes sociales del CEP (Facebook, X, Instagram y LinkedIn).