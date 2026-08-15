Qué se sabe de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

La exautoridad local desapareció el 5 de agosto en Ñuñoa. La PDI revisa cámaras y reconstruye sus últimos movimientos, mientras su familia alerta que no llevaba teléfono, documentos ni dinero.

La Brigada de Homicidios de la PDI realiza diligencias para encontrar a Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros, cuyo paradero se desconoce desde el miércoles 5 de agosto, cuando fue vista por última vez en Ñuñoa.

Galaz se había trasladado recientemente a la Región Metropolitana con la intención de establecerse de manera definitiva. Allí comenzó a trabajar en un local de comida rápida de La Florida. La preocupación aumentó cuando no llegó a su turno y sus compañeros no lograron comunicarse con ella.

Registros de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía muestran su salida del inmueble. Según las imágenes revisadas por la PDI, la mujer intentó abrir la reja de acceso y luego pidió ayuda a una amiga de infancia.

Su madre, María Rosa Galaz, contó a Meganoticias parte de lo que muestran las grabaciones.

“PDI me mostró las cámaras donde ella sale del edificio y busca en su cartera las llaves para abrir la reja. Después llama a su amiga para que le abra”, relató.

La búsqueda enfrenta una dificultad adicional. Galaz no llevaba su teléfono celular, ya que se lo habían robado días antes. Tampoco tendría consigo documentos personales ni dinero en efectivo.

“A mí lo que me parece más extraño que andaba sin plata, me parece que sin documentos. Eso es lo que me tiene más preocupada y que pueda haberle pasado algo, porque ella lleva 11 días desaparecida”, afirmó su madre.

La familia presentó una denuncia por presunta desgracia el sábado 8 de agosto. Tres días más tarde, el Ministerio Público entregó las órdenes de investigar a una unidad especializada de la PDI.

Los detectives buscan ahora reconstruir los últimos movimientos de la exautoridad local y establecer qué ocurrió después de su salida del edificio.