La polémica que envuelve al próximo rival de Alejandro Tabilo en el Masters de Cincinnati: “No lo puedo controlar”

Rafael Jódar se medirá ante el chileno en la tercera ronda, instancia a la que clasificó tras ganar un partido en el que desató el enojo de su rival.

Alejandro Tabilo (29°) ya tiene rival para la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati: el español Rafael Jódar (11°), quien lo fue su verdugo hace unas semanas en el ATP de Washington.

El europeo se metió en esta instancia tras protagonizar una gran remontada ante el canadiense Denis Shapovalov (48°), a quien superó por 7-5, 4-6 y 7-5, tras estar abajo 1-5 en el tercer set.

Cuando todo parecía perdido para el español, el joven tenista ganó seis juegos consecutivos para concretar el triunfo, el cual no estuvo exento de polémicas. Esto, debido a que Jódar detuvo el partido en más de una ocasión por problemas con los cordones de sus zapatillas, lo que desató la molestia de Shapovalov. De hecho, el canadiense lo recriminó por haber aprovechado estas pausas para hidratarse.

Su enojo también se evidenció en el saludo en la red, donde volvió a cuestionarlo. En los registros del encuentro se muestra que Jódar efectivamente bebió agua durante, aunque sus problemas con las zapatillas fueron reales. En este marco, se tuvo que cambiar el calzado cuando estaba 3-5 abajo en la manga definitiva.

Tras el duelo, el 11° del mundo se refirió a la polémica y manifestó que “es una situación que no puedo controlar, sinceramente. Se me rompieron los cordones y necesité tiempo para poder preparar unos nuevos. Intentaré tener unos cordones preparados para el próximo encuentro u otras zapatillas, y así reduzco el tiempo de parón en caso de que me suceda lo mismo”.

Cuándo juega Alejandro Tabilo contra Rafael Jódar por el Masters de Cincinnati

Tabilo enfrentará a Jódar este lunes 17 de agosto, en horario por confirmar. El vencedor de este cruce enfrentará en octavos de final al ganador de la llave entre belga Alexander Blockx (32°) y el italiano Flavio Cobolli (10°).