La naturaleza imagina el arte en el Centro Cultural MATTA de Buenos Aires

El Centro Cultural MATTA —perteneciente a la Embajada de Chile en Argentina— presenta hasta el 28 de agosto una exposición colectiva que reúne a la argentina Guillermina Lynch, la rusa Irina Khatsernova y la chilena Rita Soto Ventura.

Hasta el 28 de agosto, el Centro Cultural MATTA —perteneciente y ubicado junto a la Embajada de Chile en Argentina, único espacio cultural del Estado de Chile en el exterior— presenta Metamorfosis del jardín, una exposición colectiva concebida como un recorrido inmersivo que transforma sus salas en un universo de bosques, tejidos, tierra y formas orgánicas. La muestra reúne a la artista visual argentina Guillermina Lynch, a la artista y diseñadora rusa radicada en Buenos Aires Irina Khatsernova, y a la diseñadora, joyera y artista chilena Rita Soto Ventura.

El proyecto parte de una pregunta —qué nuevas formas de relación con la naturaleza puede imaginar hoy el arte— y retoma la figura histórica del jardín sin representarla de manera literal: el jardín pierde sus límites reconocibles y atraviesa sucesivas metamorfosis a medida que el visitante recorre la muestra.

“Uno de los ejes de la programación del Centro Cultural MATTA es impulsar proyectos capaces de generar un diálogo entre las escenas artísticas de Chile y Argentina. Metamorfosis del jardín responde a ese propósito desde una propuesta concebida especialmente para el espacio, que reúne distintas prácticas contemporáneas y las integra en un recorrido común”, explica María Mengelle, asesora artística del Centro Cultural MATTA.

Crédito: Grupo MASS.

Del jardín al cuerpo: la propuesta de la artista chilena

Dentro del recorrido —que comienza con la instalación textil de Guillermina Lynch y continúa con el jardín orgánico de Irina Khatsernova—, Rita Soto Ventura traslada la experiencia del jardín hacia una escala más íntima y corporal, a través de piezas portables de joyería contemporánea. “Se genera un recorrido, y la gente va observando e introduciéndose en un espacio que es un poco como una cueva, con estos capullos plásticos, artificiales, junto a unos árboles interiores que salen del edificio. A medida que las alturas y los espacios disminuyen, uno se va introduciendo y se genera una sensación bien interesante, que la gente comentaba mucho”, cuenta la artista nacional.

La diseñardora Rita Soto Ventura.

Sus obras, pertenecientes a series como Pliegues de la memoria, Parasitismo existencial, La futura ancestralidad, Illa Manka y Contenedores de almas, combinan la microcestería en crin de caballo con el trabajo en fibras vegetales y raíces, una técnica que la artista describe como muy propia de Chile y que rescata saberes de la artesanía tradicional.

“Mi trabajo surge de una investigación en torno a la joyería contemporánea y las técnicas textiles, entendiendo el tejido como una forma de conocimiento y el cuerpo como un territorio de transformación”, explica Rita Soto Ventura.

En el montaje, su propuesta se despliega en una instalación de capullos de gran formato —de un metro de diámetro por dos o tres metros de altura— y en dos vitrinas dispuestas sobre tierra húmeda que, con la condensación en el vidrio, generan un efecto de terrario. “Era una cosa como un terrario, donde había unos objetos adentro, medio animados”, describe la artista, quien cuenta que el público se acercó con curiosidad a preguntar por esas piezas —que evocan amuletos, bichos y parásitos— y que muchos visitantes describieron la experiencia como la de “un espacio medio mágico”.

Diseñadora industrial de profesión, Rita Soto Ventura es también joyera de tradición familiar: aprendió el oficio de la alta joyería junto a su padre, joyero, antes de especializarse en técnicas de cestería con fibras naturales. En 2012 fundó LAJOIA Escuela de Joyería, presidió JOYA BRAVA —gremio de joyeros contemporáneos chilenos— y dirigió la IV Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea en Chile. Fue finalista del LOEWE Craft Prize en 2018, recibió el Sello de Excelencia a la Artesanía en 2023 y el Premio Oficio Excepcional de la Asociación de Marcas de Lujo en 2026.

Para la artista, exhibir en Buenos Aires supuso encontrarse con un público distinto al habitual: “Esta exposición era un poco más transversal, desde el arte visual, entonces llegó otro público (…) el arte textil es un espacio que hoy en día adquirió mucha fuerza dentro de estos espacios de exhibición de arte”, señala, y agrega que el cruce entre microcestería, arte textil y artesanía —disciplinas que atraviesan su trabajo desde el diseño y el arte— ha tenido una “muy buena recepción” entre el público bonaerense.

Tres materialidades, una misma pregunta

El trabajo de Rita Soto Ventura, que utiliza materiales como el crin de caballo para realizar microcestería.

La propuesta de Soto dialoga con las de sus dos compañeras de muestra. Guillermina Lynch presenta un bosque transitable de ocho tapices de terciopelo intervenidos con una técnica propia basada en la reapropiación de la serigrafía, en diálogo con un video y con fragmentos del poema Raíces, de Gabriela Mistral. Irina Khatsernova, por su parte, construye una instalación viva con musgos, piedras, ramas y flores que seguirá transformándose durante toda la muestra.

El trasfondo conceptual de la exposición se desarrolla en el texto de sala de la filósofa y escritora Sofía Di Scala, quien ofrecerá una conferencia de cierre el jueves 27 de agosto a las 18 h en el auditorio del Centro Cultural MATTA.

Un espacio chileno en el corazón de Palermo

Las artitas Irina Khatsernova, Guillermina Lynch y Rita Soto Ventura en el Centro Cultural MATTA.

Diseñado por el arquitecto chileno Sebastián Irarrázaval como anexo contemporáneo de la Embajada de Chile, el Centro Cultural MATTA abre su fachada vidriada hacia la Plaza República de Chile, entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, a pocos metros del MALBA, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palais de Glace y el Centro Cultural Recoleta.

“Para la Embajada de Chile en Argentina es fundamental contar con un espacio como el Centro Cultural MATTA, que nos permite sostener una agenda orientada a promover el intercambio artístico y fortalecer los vínculos culturales entre ambos países. En ese marco, nos complace presentar Metamorfosis del jardín, que se inscribe en este compromiso”, destaca Gonzalo Uriarte Herrera, embajador de Chile en Argentina.

Información práctica

Lugar: Centro Cultural MATTA – Embajada de Chile en Argentina

Dirección: Tagle esquina Av. del Libertador, CABA. Ingreso por Plaza República de Chile.

Exhibición: Del 14 al 28 de agosto. Martes a sábado, de 12:00 a 19:00 horas.

Entrada: Libre y gratuita.

Actividad de cierre: Conferencia de Sofía Di Scala, jueves 27 de agosto, a las 18:00 horas, auditorio del Centro Cultural MATTA.