Retiro ante Chile, críticas y gloria Mundial: los episodios que marcaron la historia de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi se retira de la selección con 125 goles, 68 asistencias y un palmarés compuesto por cinco títulos.

Este lunes se oficializó el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, poniendo fin a uno de los capítulos más importantes en la historia del fútbol trasandino, el cual tuvo momentos altos y bajos, donde Chile también fue protagnista.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, el capitán dejó atrás una historia que comenzó hace más de 20 años, jugando 207 partidos, anotando 125 goles y repartiendo 68 asistencias.

Del infierno al cielo: cómo Messi se repuso en la selección y tocó la gloria con Argentina

Su historia en la Albiceleste se remonta a 2005, cuando se consagró campeón del Mundial Sub 20 siendo una de las grandes figuras. Ese mismo año debutó en la selección adulta frente a Hungría, cuya travesía empezó de la peor forma: fue expulsado a solo 93 segundos de ingresar a la cancha, luego de darle un manotazo en el rostro a uno de los rivales que lo estaba marcando.

Tras ello, perdió la final de la Copa América 2007 tras caer 0-3 ante Brasil. En 2010 no tuvo su mejor actuación en el Mundial, donde no hizo goles y se despidió en cuartos de final siendo goleado 0-4 frente a Alemania.

La cosa no mejoró al año siguiente. En 2011, en la Copa América que organizó Argentina, el conjunto de Messi fue tempranamente eliminado en cuartos de final, lo cual desató duras críticas contra el equipo.

Las finales que hicieron a Messi renunciar a la selección por primera vez

Posteriormente, la Albiceleste elevó el nivel y llegó a la final del Mundial 2014. Allí vendría una seguidilla de duras derrotas.

Con Messi como capitán, Argentina perdió 0-1 contra Alemania y quedó ad portas de levantar el trofeo en Brasil 2014. Posteriormente, llegarían las Copas Américas de 2015 y 2016, cuyas definiciones tendrían a Chile como protagonista.

La Roja se impuso en ambas finales a través de los lanzamientos penales, desatando cuestionamientos contra los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores trasandinos, siendo Messi uno de los principales apuntados.

Tras llorar desconsoladamente al perder la Copa América Centenario 2016, la Pulga renunció por primera vez a su país: “Ya está, se terminó para mí la Selección”, aseguró, aunque meses después decidió regresar.

Scaloni lo cambió todo

Todo esto cambió luego de que Lionel Scaloni asumiera como DT. Argentina ganó la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná y luego vencieron a Italia en la Finalissima.

Finalmente, en Qatar 2022 llegaría el momento más esperado por Messi. Los trasandino alzaron su tercera Copa del Mundo de la mano del 10, quien anotó siete goles en el torneo y fue vital en la final, marcando un gol y convirtiendo su lanzamiento penal contra Francia.

Después de ello, ganó la Copa América 2024 contra Colombia, completando un total de cinco títulos, contando el oro olímpico que consiguió en Beijing 2008.

Su última vez defendiendo la camiseta del país vecino fue en la última Copa del Mundo, donde nuevamente alcanzó la final, aunque cayó por 0-1 ante España.

De esta forma, Messi cierra su carrera internacional con 125 goles y 68 asistencias, junto con un palmarés compuesto por dos Copas América, un Mundial, una Finalissima y una medalla de oro olímpica.