Cárcel, multas y libertad vigilada: las penas que recibieron los 17 condenados por el millonario fraude con licencias médicas

El tribunal acogió la demanda que presentó el Consejo de Defensa del Estado, por lo que deberán pagar en conjunto un monto cercano a los 26 mil millones de pesos.

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Con penas de cárcel en algunos casos, libertad vigilada en otros, además de fuertes multas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fueron sancionados los 17 condenados por emitir masivamente licencias médicas fraudulentas, lo que le habría generado al sistema de salud un perjuicio cercano a los 26 mil millones de pesos.

Así lo dio a conocer esta mañana la jueza Grace Díaz, del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, quien dio lectura a lo resuelto por el tribunal.

Entre los condenados por el denominado caso de los Médicos Colombianos, se cuentan nueve médicos y ocho captadores y, tras afirmar que se trata de “un caso paradigmático, que carece de precedentes”, la magistrada recordó que a todos se los condenó por “asociación ilícita, emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones y lavado de activos“.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, la pena más alta la recibió Samir Enrique Rivaldo Hernández, quien totalizó tres condenas que suman 18 años de cárcel, y además deberá pagar más de 2.500 millones de pesos en multas.

Por su parte, Yessica María Donado Alvis tendrá que pasar 15 años tras las rejas, además de responder por una multa de 1.573 millones de pesos.

Los otros condenados por las licencias médicas falsas

Otros nueve condenados también tendrán que cumplir presidio efectivo y pagar altas multas. Se trata de Lizney Loret de la Hoz Orozco, Álvaro Enrique Ñeco Cervantes, José Joaquín Ñeco Cervantes, Rodrigo Andrés Campos Cuello, Ana Beatriz Toncel Peña, Karen Cecilia Mejía Cantillo, Obed José Urrea Pérez, Yainer Alberto Olivero Álvarez y Jorge Antonio González Guerrero.

Para todos ellos, el tribunal estableció que podrán pagar las multas en 12 cuotas, además de que se les abonarán los días que pasaron en prisión preventiva mientras esperaban tanto el inicio como el término del juicio por las licencias falsas.

Respecto de los otros seis condenados por el caso, el tribunal les impuso penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva para Nancy Marianela Verdeja Felipes, Javiera Nicole Verdeja Felipes, Marcelo Alberto Olivares López, José Luis Araya Barraza, Miguel Ángel López Hidalgo y Luis Alberto Geria Hermosilla.

Según la indagatoria, entre 2020 y fines de 2022 los involucrados extendieron más de 50 mil licencias médicas falsas para usuarios de Fonasa, generando un perjuicio superior a los 25 mil millones de pesos. A la vez, también proporcionaron alrededor de 10 mil licencias falsas a usuarios de isapres.

El tribunal también acogió la demanda civil que presentó el Consejo de Defensa del Estado, por lo que los 17 condenados deberán pagar en conjunto un monto cercano a los 26 mil millones de pesos.