Por qué más de 70 organizaciones piden suspender el cambio de hora en Chile

Quedan solo unos días para que entre en vigencia el horario de verano en Chile. Ante esto, son varias las agrupaciones que piden eliminar los cambios de horarios apuntando a diferentes factores.

A solo días de que se vuelvan a modificar los relojes en Chile, más de 70 organizaciones ligadas a salud están pidiendo al presidente José Antonio Kast que suspenda el cambio de hora previsto para el sábado 5 de septiembre, y de paso, de que se elimine definitivamente esta medida.

La solicitud la lidera el presidente de la Red Nacional de Salud, Patricio Mardónez, a través de una carta dirigida a La Moneda, donde las agrupaciones advierten que los cambios de horario tendrían consecuencias negativas para la salud de las personas.

“No se puede seguir jugando con el reloj biológico de las personas como si se tratara de un simple ajuste administrativo”, argumentó Mardónez.

En este marco, plantean dos medidas: suspender inmediatamente el próximo cambio de hora y terminar definitivamente con la modificación estacional de los relojes en Chile.

Con ello, buscan que se establezca un huso horario único y permanente que tenga en cuenta los efectos que el horario tiene sobre la salud y el reloj biológico de las personas.

La Red Nacional de Salud ha promovido públicamente que se adopte permanentemente el huso GMT-4, señalando que permitiría reducir los impactos ligados a las modificaciones horarias.

Entre las agrupaciones que adhieren a la petición, se encuentran asociaciones que tienen relación con autismo y neurodivergencia, discapacidad, cuidadores de diferentes partes del país.

Las razones por las que se oponen a un nuevo cambio de hora en Chile

Sus principales argumentos tienen que ver con los efectos que una modificación brusca del horario puede provocar en el ciclo circadiano, el sistema que regula funciones como el sueño y la vigilia.

Los firmantes sostienen que adelantar los relojes puede dificultar la adaptación de algunas personas. También advierten que el cambio podría aumentar la fatiga y generar alteraciones del sueño durante los días posteriores.

La preocupación se concentra especialmente en algunos grupos. Entre ellos están los adultos mayores, quienes, según la carta, tendrían una menor capacidad para adaptarse a la pérdida de sueño y a una eventual desincronización de sus horarios habituales.

Las organizaciones también mencionan a las personas autistas. En su caso, explican, los cambios en las rutinas y la pérdida de previsibilidad pueden representar una dificultad adicional. Esto podría traducirse en mayores niveles de ansiedad y problemas para adaptarse al nuevo horario.

La seguridad vial es otro de los puntos incluidos en la carta. Las organizaciones plantean que los cambios en los patrones de sueño pueden provocar fatiga y afectar la atención. También podrían aumentar los tiempos de reacción durante los días posteriores a la modificación horaria.

“Los argumentos de carácter energético o administrativo que en el pasado intentaron justificar esta alternancia han perdido toda validez frente a los costos humanos comprobados”, señalan en la misiva enviada al mandatario.

Cuándo es el cambio de hora en Chile y cómo se deben ajustar los relojes

Pese a ello, el cambio de hora continúa en el calendario y está fijado para la noche del sábado 5 de septiembre de 2026.

En gran parte de Chile continental, los relojes deberán adelantarse 60 minutos cuando llegue la medianoche. Así, las 24:00 horas del sábado pasarán directamente a ser la 01:00 del domingo 6 de septiembre, dando inicio al horario de verano UTC-3.

La medida no regirá en Aysén ni en Magallanes y la Antártica Chilena. Ambas regiones mantienen el horario UTC-3 durante todo el año. En Rapa Nui y la isla Salas y Gómez, el cambio tendrá otro horario. El ajuste se realizará a las 22:00 horas locales, momento en que los relojes deberán adelantarse hasta las 23:00.