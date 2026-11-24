A lo largo de su carrera de más de siete décadas recibió numerosos premios por su trabajo tanto en el teatro como en la televisión y el cine.

La actriz Delfina Guzmán falleció a los 98 años de edad y tras más de siete décadas de carrera profesional, de acuerdo con lo confirmado este martes por su familia.

La actriz nació el 7 de abril de 1928 en Santiago y a lo largo de su carrera de más de siete décadas recibió numerosos premios por su trabajo tanto en el teatro como en la televisión y el cine.

Entre sus papeles más recordados en televisión se cuentan los que interpretó en teleseries como “Estúpido Cupido”, “Sucupira”, “Romané” y “El Circo de las Monitini”, por nombrar algunos.

Una encuesta de Cadem realizada en 2025 la situó como la mejor actriz chilena de todos los tiempos, seguida por Claudia di Girolamo.

Además de su dilatada trayectoria profesional, Delfina Guzmán se caracterizó por su fuerte carácter y sentido del humor, lo que le valió el reconocimiento de distintas generaciones.

Además de su labor como actriz, también se desempeñó como escritora y directora de teatro, y hasta el momento de su deceso era presidenta honorífica del directorio de la Fundación Teatro a Mil.

Los premios que recibió Delfina Guzmán

El último trabajo de Delfina Guzmán lo realizó con su hijo Juan Cristóbal Meza en el filme “Ciudad”, que se rodó en la Plaza de Armas, La Vega y La Moneda.

Durante sus más de siete décadas de trayectoria, la actriz recibió numerosos premios por sus trabajos sobre las tablas y en la pantalla chica.

Entre ellos se cuentan Premio Caupolicán, el Laurel de Oro, el Premio de la Crítica del Círculo de Críticos del Arte y el Premio APES.

Pero los reconocimientos no solo fueron a nivel local, ya que en 1983 obtuvo el reconocimiento a Mejor Actriz Extranjera en el Festival de Teatro de Caracas.

Además, Delfina Guzmán recibió el año 2000 la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile, siete años después la Medalla de Honor del Senado, y en 2010, la Medalla Bicentenario de la Municipalidad de Santiago.

En 2019 recibió el Premio Caleuche a la Trayectoria, y recién en septiembre de este año anunció su retiro profesional.