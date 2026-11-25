Bajo el lema “La historia está en nuestras manos”, el concurso de cuentos breves abrirá su convocatoria el 18 de diciembre en la Plaza de Armas. Hasta abril de 2027 habrá encuentros con Claudia Piñeiro, Pilar Quintana, Alberto Fuguet, Álvaro Díaz y Andrés Montero, recorridos patrimoniales, una feria infantil y la entrega gratuita de miles de libros.

Con los cien músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile sobre el escenario y una muestra de cuentos sobre música seleccionados de su archivo, Santiago en 100 Palabras presentó en la Gran Sala Sinfónica Nacional del CEAC de la Universidad de Chile la programación de su vigésima sexta edición. El concurso, presentado por BHP y Fundación Plagio, abrirá la recepción de relatos el viernes 18 de diciembre y la mantendrá hasta el 30 de abril de 2027.

La convocatoria viene acompañada de un calendario de más de 300 actividades gratuitas: encuentros con escritores nacionales y extranjeros, talleres en colegios, recorridos patrimoniales e intervenciones en el espacio público. La invitación, como siempre, es a escribir un cuento de no más de cien palabras; esta vez, bajo el lema “La historia está en nuestras manos”, que apela a las experiencias personales y los sueños de quienes habitan la ciudad.

Piñeiro, Quintana, Fuguet y Díaz

La figura internacional de esta edición es la argentina Claudia Piñeiro (en la foto), novelista, dramaturga y guionista, autora de Las viudas de los jueves, Elena sabe y Catedrales. Piñeiro dictará una charla magistral en abril, para abrir la celebración del Mes del Libro.

Antes habrá un ciclo de encuentros con creadores. Alberto Fuguet abre la serie el jueves 14 de enero a las 19:00 horas, en formato online. En el mismo formato y horario, el jueves 4 de marzo, conversará con el público la colombiana Pilar Quintana, autora de La perra. El cierre será presencial: Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, estará el miércoles 21 de abril a las 19:00 horas en la Sala A1 del GAM.

El foco en niños y jóvenes estará a cargo de Andrés Montero, que en abril recorrerá comunas de la Región Metropolitana —entre ellas La Reina, de la mano de su Corporación Cultural— con talleres masivos de escritura creativa.

Un verano en la ciudad

El lanzamiento del 18 de diciembre en la Plaza de Armas marcará también el inicio de la entrega gratuita de miles de ejemplares del libro con los 100 mejores cuentos de la edición anterior. Estos libros de bolsillo, convertidos en objeto de colección, se repartirán de forma permanente en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y en puntos como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y el Centro Cultural La Moneda.

En alianza con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan) habrá recorridos patrimoniales por lugares emblemáticos de la capital. Entre ellos, una visita al Museo de Bomberos de Santiago (16 de enero) y un recorrido por las huellas incaicas de la ciudad guiado por el arqueólogo Rubén Stehberg, autor de Mapocho incaico (13 de febrero).

El sábado 27 de febrero se realizará en el Parque Metropolitano la quinta Feria del Libro Infantil Santiago en 100 Palabras, organizada con la Corporación del Gobierno Regional Metropolitano, con editoriales nacionales, cuentacuentos y desafíos de escritura.

Jurado y cómo participar

Los 12 cuentos ganadores serán elegidos por María José Viera-Gallo, Óscar Contardo, María José Ferrada y Carmen García Palma.

Los relatos pueden enviarse entre el 18 de diciembre de 2026 y el 30 de abril de 2027 en santiagoen100palabras.cl o en los buzones que el concurso instalará en distintos puntos de la capital.