La discusión del Presupuesto 2027 ha vuelto a poner esta tensión en el centro del debate público. La propuesta del Ejecutivo contempla una reducción del 10,1% de los recursos para cultura. El propio ministro lo ha descrito como un presupuesto ajustado, pero en la línea correcta; cuando quien debe defender al sector no lo hace, conviene preguntarse qué se entiende por su valor.

La reciente edición de la Noche de Museos volvió a recordarnos el valor de encontrarnos en torno a la cultura. Más de 350 espacios culturales de todas las regiones abrieron gratis hasta poco antes de la medianoche, con más de seiscientas actividades: recorridos patrimoniales, talleres, espectáculos callejeros y una ruta nacional de museos con fachadas iluminadas. Familias completas, parejas y grupos de amigos y amigas caminaban pausadamente, con la extraña y hermosa sensación de estar haciendo algo, en apariencia, improductivo.

Con mis hijas y mi hijastra decidimos ir a la Quinta Normal para visitar el Museo de la Universidad de Chile y Matucana 100, y luego ver a una ballena (no la del Museo Nacional de Historia Natural, por cierto). Esperamos un buen rato el pasacalle oceánico, de pie entre la multitud, bajo las estrellas, entre la música y los juguetes de neón, sin saber bien por dónde aparecería. Cerca de nosotras, una niñita sobre los hombros de su papá, con el entusiasmo de quien mira por un catalejo, los anunció: “¡Ahí vienen, cuidado! ¡Un tiburón blanco, una anguila eléctrica, la ballena!”. Nosotras la miramos a ella tanto como al desfile, y sentimos una felicidad difícil de nombrar: la de compartir algo bello con todos y todas, con igual acceso. Algo profundamente democrático, concluimos.

De ahí que más tarde, compartiendo unas chorrillanas, conviniésemos en sentir una nostalgia anticipada ante la oscuridad que augura el momento que vive la cultura en nuestro país. En redes sociales se repite con ironía que el arte “no da de comer” (como tampoco, habría que agregar, la producción de conocimiento). La discusión del Presupuesto 2027 ha vuelto a poner esta tensión en el centro del debate público. La propuesta del Ejecutivo contempla una reducción del 10,1% de los recursos para cultura, con ajustes aún mayores en ámbitos como los sitios de memoria y el fomento a la lectura. La controversia ha llegado incluso al Congreso, donde la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la partida destinada al sector. El propio ministro lo ha descrito como un presupuesto ajustado, pero en la línea correcta; cuando quien debe defender al sector no lo hace, conviene preguntarse qué se entiende por su valor.

La investigación sobre bienestar y florecimiento humano ofrece algunas respuestas. Louis Tay, Melissa Keith y James Pawelski, estadounidenses, propusieron cuatro vías por las que las artes y las humanidades adquieren valor para el buen vivir: la inmersión, que captura toda nuestra atención; la formación de hábitos y actitudes, entre ellas la esperanza; la socialización, que nos hace parte de una comunidad; y el desarrollo de la reflexividad. Por su parte, el Global Flourishing Study, impulsado por las universidades de Harvard y Baylor, que sigue a más de 200.000 personas en 22 países y cuyos primeros resultados comentó Nature Human Behaviour en 2025, recuerda que indicadores como el PIB predicen mal el bienestar de las personas, que incluye además de las condiciones materiales, sentido, propósito, vínculos y conductas prosociales, aspectos en los que, de hecho, algunos países de ingreso medio puntúan más alto que otros catalogados como ricos. Recientemente, las investigadoras finlandesas Jenni Pekkarinen y Kati Uusi-Rauva observaron que quienes crean y gestionan proyectos artísticos los guía un sentido de responsabilidad hacia sus comunidades y la convicción de producir un valor social, identitario y estético, no solo pecuniario. Por estas y otras razones, el Estado, y desde ya hace casi una década en la figura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la ha reconocido como un bien de valor social.

La cultura no da de comer, qué duda cabe, al menos si de lo que hablamos es de sobrevivir. Pero aún en las condiciones económicas en que nos hallamos, debemos resistirnos a tasar nuestra vida exclusivamente por la subsistencia. Precisamente, la posibilidad de una vida buena puede ser una noche con una ballena de papel que le muestra a una niña que el mundo es más grande de lo que alcanza a ver, y a una multitud que sabemos y podemos estar juntos en torno a un mismo sentido.