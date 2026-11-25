La comisión mixta determinó finalmente mantener las asignaciones para los expresidentes de la República en el Presupuesto 2027. Aunque, resolvió que estos recursos, contemplados para gastos operacionales, queden sujetos a la supervisión de la Contraloría General de la República.

El acuerdo contempla trasladar estos recursos, que bordean los $10,6 millones mensuales para cada expresidente, desde el presupuesto del Senado a la partida del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El cambio permitirá que la Contraloría fiscalice su uso, una atribución que no tiene sobre los gastos del Congreso.

La discusión estuvo marcada por cuestionamientos desde la derecha al eventual uso de estos fondos con fines proselitistas, en particular ante la posibilidad de que Michelle Bachelet y Gabriel Boric vuelvan a competir por la Presidencia, según reportó La Tercera.

El presidente de la comisión mixta, el senador Javier Macaya (UDI), reconoció que el uso de las asignaciones ha sido objeto de discusión y por ende, lo más adecuado es que “permanezca en el Senado lo que corresponde a remuneraciones y que se vayan a la Segpres las asignaciones, para que en el caso de personas como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que viajan por el mundo representando los intereses de Chile, abriendo mercados, haya un respeto hacia ese trabajo, pero que también para cualquier mal uso de estas asignaciones, que yo sostengo que son importantes para los expresidentes, pueda estar la fiscalización correcta de la Contraloría”.

Con ello, las remuneraciones de Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Gabriel Boric, que alcanzan aproximadamente los $8,5 millones y están establecidas en una ley permanente, continuarán siendo financiadas a través del presupuesto del Senado. La Cámara de Diputados recibirá el informe final durante la mañana de este miércoles, mientras que el Senado deberá pronunciarse durante la tarde para completar la tramitación del Presupuesto 2027.