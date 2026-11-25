El escándalo de Nvidia, el lanzamiento de GTA VI y los peligros de la IA son algunos de los temas que el autor invita a reflexionar.

1. Un CEO es desvinculado porque su reputación se fue al carajo luego de que aparecieran relaciones extramaritales, una de ellas con una supuesta espía china. Sí, espía. A los pocos días vuelve al cargo. Y con aplausos de los colaboradores. Todo, mientras la acción sube. ¿Será una buena jugada la de Nvidia? Dudo. Reputacionalmente, estas cosas no se suelen olvidar tan rápido. Pero quizás el mundo está más olvidadizo.

2. Se lanza GTA VI. El juego más esperado de la historia. Más de 13 años en desarrollo, éxito de ventas el día uno (sobre USD 3.000 millones) y un montón de marcas haciendo guiños al juego para entrar. Lo de Huggies y lo de KitKat me pareció destacable (aunque está hecho por una máquina, más de eso abajo). Y a pesar de ese impacto, todavía una buena parte de las marcas no tiene estrategia coherente para entrar a co habitar dentro de esos juegos…

3. A la hora de “leer” lo que pasa a nivel de contenidos para alimentar las respuestas de IA (ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera), LinkedIn es clave. Pero no lo que dicen las marcas de ellas mismas en LinkedIn. Es lo que dicen los perfiles de personas. Esto implica girar y más que dedicarse a hacer grillas de contenido predecible para las marcas en esa red social, hay que apuntar a potenciar el trabajo de CEO’s y ejecutivos clave. Y contenido generado por humanos para que los lea la máquina (el contenido hecho por máquina no es bien visto por el algoritmo, y las personas huyen de esos textos).

4. Mientras distintos expertos hablan del peligro de la super inteligencia artificial, a un tipo su asistente terminó amenazándolo con una venganza si es que logra tener total autonomía y el futuro del empleo está amenazado, todos felices (me incluyo) usando Claude para tareas del día a día, trabajos de la universidad y viendo que la investigación es facilita con IA. Buen momento para reestrenar en cines Terminator 2. Sería un hit.

5. Muchos apuntan a la belleza de las fotos perfectas tipo iPhone. Con mucho HDR. La máxima resolución posible. Y filtros y filtros. Ni hablemos de los efectos en Instagram. Y vamos creando recuerdos de un mundo que no vimos así. Que no fue así. Que se aleja de las experiencias. Así aparecen tanto apps que buscan volver a un tono más real y análogo (Chromagraph Camera y No Fusion son dos ejemplos, aunque la primera le agrega un tinte cinematográfico a las imágenes). Aquí vale la pena hacer una pausa y ver a Daido Moriyama. Fotos reales. No perfectas. Blanco y negro. Fotos que trascienden los tiempos. Trascender. Eso queremos. Antes que las máquinas nos coman el alma*.

*Quizás le di un poco de color. Sepan disculpar.