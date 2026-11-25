Fidel Espinoza (PS) detalló que nadie de su partido le informó del retiro de su permiso, sino que fue el biministro Alvarado quien lo llamó.

El senador Fidel Espinoza (PS) abordó la controversia que se generó tras el retiro de su permiso constitucional y el de la senadora Ximena Órdenes (Ind-PPD), mientras ambos participaban en la gira presidencial por Asia.

Lo anterior, por instrucción del jefe de comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), sin el consentimiento de los parlamentarios.

En conversación con La Tercera, Espinoza reconstruyó cómo se enteró de los hechos y cuestionó que nadie de su partido le informara previamente sobre la decisión. De hecho, relató que conoció lo ocurrido durante la mañana del miércoles pasado, cuando recibió una llamada del ministro del Interior, Claudio Alvarado.

“Me enteré por alguien del Gobierno”

“Me entero el miércoles a las 7 de la mañana de Asia, me llama el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para preguntarme cuáles habían sido los motivos por los cuales yo había retirado mi permiso constitucional y yo le señalo que no he retirado ningún permiso constitucional. Esa es la verdad. Yo no me enteré ni por alguien de mi partido, ni por alguien de mi bancada, me enteré por alguien del gobierno, que me preguntó ni siquiera para recriminarme, sino para preguntarme cuáles habían sido los motivos por los que yo había transgredido algo que forma parte del fair play”, detalló.

Bajo este contexto, comentó que “le expresé al ministro que jamás haría algo así, y ahí me entero de la situación que gatilla este hecho político que ha llevado toda la semana en la palestra”.

El senador aseguró que el único intento de contacto previo ocurrió durante la madrugada en China. Sin embargo, afirmó que no recibió información sobre lo que estaba sucediendo.

“La única persona que intentó comunicarse conmigo, a las 3 de la mañana de China -yo estaba durmiendo-, fue el jefe administrativo del comité, pero sin decirme nada. Yo encontré una llamada solamente de él. Si me hubieran contactado hubiera dicho inmediatamente que no podían retirar mi permiso constitucional, porque forma parte de algo que es clásico y básico en la política, que es respetar los acuerdos”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que la decisión fue un error y cuestionó que se actuara sin consultar a los parlamentarios involucrados. “Le entregamos a un jefe de comité atribuciones, pero no una atribución para poder actuar sin tu consentimiento”, planteó.

A lo que añadió: “Uno puede comprender que había contingencias, que estaban peleando en el Parlamento (…) pero ni eso le permite a alguien, ni al jefe de comité, ni a la presidenta del partido, alterar el quórum”.

La reacción de Ximena Órdenes y el respaldo a Castro

El senador también se refirió a la diferencia entre su reacción y la de Ximena Órdenes frente al retiro de los permisos. Aseguró que ambos manifestaron su molestia y que él fue quien informó a la parlamentaria sobre lo sucedido.

“Yo fui el que le informó después de la llamada de Claudio (Alvarado). Los dos nos molestamos, los dos reclamamos, porque si cree que no tuve un altercado fuerte con mi bancada, se equivoca (…) pero creo que también aquí se han cruzado otros temas”, relató.

A continuación, vinculó la controversia con las diferencias que surgieron en torno a la Comisión de Constitución y la salida de Pedro Araya de su presidencia. Espinoza recordó que fue el único que cuestionó esa decisión y advirtió que podía terminar favoreciendo políticamente al senador.

“Una buena presidencia del comité como la de Juan Luis se vio empañada por el tema de (Pedro) Araya, lo de la Comisión de Constitución. Fui el único que dije que era un error político (removerlo) porque se iba a victimizar. Eso ocurrió. Araya tiene cercanía con Órdenes y han aprovechado esta instancia para cobrar la factura”, comentó.

Pese a las críticas por la decisión, Espinoza descartó pedir la salida de Castro como jefe de comité y reiteró su respaldo al senador socialista, señalando que “todos nos equivocamos en política y fue un error que tiene que enmendarlo. Por más que la fiscalía investigue, nunca hubo un delito de por medio”.