El mandatario brasileño tomó la decisión luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, aludió a una supuesta falta de transparencia en el balotaje en que se impuso a Flávio Bolsonaro.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió retirar definitivamente al embajador de su país en Argentina y, de acuerdo con fuentes cercanas al mandatario, tampoco invitará al mandatario trasandino, Javier Milei, a la ceremonia de asunción, programada para el 5 de enero de 2027.

Así, según lo dispuesto por el jefe de Estado brasileño, el embajador Julio Bitelli regresará en los próximos días a Buenos Aires, pero solo para retirar sus cosas y culminar los respectivos trámites.

De acuerdo con lo expuesto por fuentes oficiales, Lula tomó la decisión tras las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien aludió a una supuesta falta de transparencia en las elecciones brasileñas, en las que el mandatario se impuso a su rival, Flávio Bolsonaro.

“Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación“, manifestó el secretario de Estado.

Tras esta decisión, será el encargado de negocios, Eduardo Uziel, quien se quedará a cargo de la legación diplomática brasileña.

Lula descartó invitar a Milei a su asunción

Al interior del gobierno con sede en Brasilia se consideraron las palabras del canciller Quirno como una “provocación” con intención “rupturista”.

Respecto de la ceremonia en la que Lula asumirá su cuarto mandato, tras el análisis del equipo político, Lula decidió no invitar a su asunción a su similar argentino, Javier Milei.

Es que, según indican fuentes al interior del Palacio de Planalto, las actuales condiciones hacen infructuoso cualquier intento por normalizar las relaciones entre ambos jefes de Estado, sobre todo tras las constantes críticas de Milei a Lula el apoyo al escape de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

Tras el desaire al presidente argentino, desde Brasilia se ratificó que, en cambio, el presidente norteamericano, Donald Trump, sí está invitado a la ceremonia del 5 de enero, ya que este “nunca agredió personalmente a Lula; hay una diferencia importante“, por lo que Lula intentará normalizar su relación política.