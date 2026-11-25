En la Región Metropolitana, Las Condes concentró la mayoría de los casos, junto a Santiago, Providencia, La Florida y San Miguel.

Los accidentes de trayecto en scooter registraron un aumento de 48,8% durante el tercer trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con cifras de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), entre julio y septiembre se contabilizaron cerca de 250 siniestros a nivel nacional, lo que equivale a más de dos accidentes diarios y un incremento de 114,8% respecto de 2024.

Agosto fue el mes con más casos (41,3%), seguido de septiembre (30%) y julio (28,7%). Los hombres fueron quienes más se accidentaron, con un 61,5% de los casos; mientras que entre las mujeres esta cifra fue de 38,5%.

Asimismo, los jóvenes de entre 18 y 30 años concentraron el 41,7% y si se suma el grupo de 31 a 40 años, ambos rangos reúnen casi el 80% de los accidentes.

En cuanto a los horarios, el 49% de los siniestros ocurrió entre las 07:00 y las 11: 59 horas. Sin embargo, también se registraron alzas importantes durante la tarde y noche. Los accidentes entre las 12:00 y las 17:59 horas se duplicaron respecto de 2025, mientras que aquellos ocurridos entre las 18:00 y las 23:59 aumentaron un 107,4%.

La Región Metropolitana concentró el 70% de los accidentes. Las Condes encabezó las comunas con más casos, seguida de Santiago, Providencia, La Florida y San Miguel. No obstante, en Las Condes los siniestros disminuyeron un 35,1% en comparación con el tercer trimestre del año pasado.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO.

Las razones detrás del aumento de accidentes

El secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, explicó que el incremento de los accidentes está relacionado con la expansión del uso de estos vehículos. También incide, según dijo el experto, “la imprudencia, el no uso de cascos, circulación por aceras y con más de un ocupante”.

“Hay que recordar que existe una ley de convivencia de modos que regula en todo momento el lugar donde debe estar un ciclo, incluido los scooters”, añadió.

Desde la Achs, su gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Paulina Calfucoy, llamó a reforzar las medidas de prevención. “Los desplazamientos hacia y desde el trabajo requieren atención durante todo el año, pero los registros que hemos analizado muestran variaciones que también es importante observar en los últimos meses“, llamó.

“En los dos años anteriores, por ejemplo, diciembre presentó un aumento de los accidentes de trayecto en scooter respecto de noviembre. Por eso, a medida que nos acercamos al cierre del año, queremos reforzar el llamado a planificar traslados, respetar las normas de tránsito y no descuidar la seguridad en los recorridos cotidianos. La prevención es especialmente importante cuando las personas enfrentan jornadas más exigentes o cambios en sus rutinas”, complementó Calfucoy.

Leonardo Cid, jefe de Servicios Preventivos de la Achs, recordó que los siniestros ocurridos durante el trayecto directo entre el hogar y el trabajo están cubiertos por el seguro laboral, incluidos aquellos en scooter, “siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa”.

El subdirector médico del Hospital del Trabajador Achs Salud, Néstor Ortega, advirtió que las lesiones pueden ir desde contusiones a traumatismo que requieren cirugía y meses de rehabilitación. “Restarle importancia a dolor inicial puede alargar la recuperación más de lo necesario, por eso insistimos en que, tras cualquier caída en el trayecto, se acuda a evaluación el mismo día”, instó.