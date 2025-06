Johnny Depp saca la voz: “Fui un muñeco de prueba de choque para el Me Too”

Johnny Depp sacó la voz nuevamente para referirse a su mediático juicio que lo enfrentó a su ex esposa Amber Heard, cuestionando el cariz mediático del caso.

En entrevista con The Sunday Times, el actor de 62 años reflexionó sobre la batalla legal contra su pareja, indicando que “había llegado demasiado lejos. Sabía que tendría que semi-lacerar mi imagen. Todos decían: ¡Se irá! Pero no puedo confiar en eso. ¿Qué se irá? ¿La ficción empeñada alrededor del maldito globo? No, no lo hará”.

“Si no trato de representar la verdad, será como si realmente hubiera cometido los actos de los que me acusan. Y mis hijos tendrán que vivir con eso”, agregó.

Johnny Depp planteó que hubo ciertos cercanos que “lo trataron mal”, ya que no lo defendieron ante las acusaciones de Heard, además de hablar de traiciones.

“Por raro que sea, en ciertas cosas se puede confiar. Y mi lealtad es lo último que nadie podría cuestionar. Estuve con una agente durante 30 años, pero ella habló en el tribunal sobre lo difícil que era. Eso es morir por confeti, esos falsos hijos de puta que te mienten, te celebran, dicen todo tipo de horrores a tus espaldas, pero siguen con el dinero porque ¿qué quieren? Dinero”, puntualizó el protagonista de Piratas del Caribe.

En esta línea, recordó que “hay gente, y pienso en tres, que me trató mal. Esas personas estaban en las fiestas de mis hijos (…) entiendo a la gente que no pudo defenderme, porque lo más aterrador para ellos era tomar la decisión correcta. Yo era pre-MeToo. Era como un muñeco de prueba de choques para el Me Too”.