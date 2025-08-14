VIDEO – La respuesta de Kino a documental de Netflix sobre supuesto ganador de millonario premio

Kino empleó sus cuentas en redes sociales para referirse al documental de Netflix que cuenta la historia de Javier Zapata.

Millonario se titula el documental que emitirá próximamente la plataforma de streaming Netflix, y que relata la historia de Javier Zapata, quien en 2018 aseguró que ganó un millonario premio en un sorteo del Kino, de Lotería.

Pese a que Zapata recurrió a los tribunales con el propósito de conseguir que se le entregara el premio de $2.400 millones correspondiente al sorteo del 4 de marzo de ese año, a la fecha no hay una resolución de última instancia.

Dirigida por los hermanos José y Felipe Isla, Millonario es una coproducción de Gran Montana y Fundación Kumelén, y tiene fecha de estreno en Netflix el próximo 28 de agosto.

Qué dijo Kino sobre el documental de Netflix

Kino, de Lotería, empleó sus cuentas en redes sociales para referirse a Millonario, el documental de Netflix que cuenta la historia de Javier Zapata.

A través de un comunicado, indicó que “dos personas: Javier Zapata y José Rivera, intentaron cobrar el mismo premio del Kino del 4 de marzo de 2018, correspondiente a una única combinación ganadora vendida. Ambos interpusieron demandas que se juntaron en un mismo proceso judicial”.

Añadió que “en primera instancia, el tribunal rechazó ambas acciones por falta de elementos de seguridad y validez en los cartones presentados. El caso sigue en la Corte de Apelaciones“.

“El cartón mostrado en la imagen adjunta es el presentado por el señor Zapata, severamente deteriorado, lo que impidió su validación técnica y documental“, concluyó Kino.