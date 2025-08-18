Con carta manuscrita: Kim Jong-kook sorprende a fanáticos del K-Pop anunciando su boda a los 49 años

Este lunes, durante la filmación de la serie Running Man, Kim Jong-kook anunció que se casaría, sorprendiendo al elenco y al equipo de producción, así como a las estrellas invitadas para la jornada. Lo que en un principio parecía una broma de cámara oculta, terminó con los miembros del staff ofreciendo sus felicitaciones ante la sincera confesión de la estrella de K-Pop.

Más tarde, publicó una carta manuscrita en sus redes sociales anunciando su matrimonio a sus fanáticos. “Siempre me he preparado en mi corazón para el día en que escribiría y publicaría este tipo de carta, pero ahora que estoy preparando esta carta, me encuentro más nervioso y temblando más de lo que había imaginado”, escribió Kim, según recogió el Economic Times.

“Intenté dejar pequeñas pistas aquí y allá, pero estoy seguro de que hay muchas personas que sienten que esto llegó de repente“, añadió el cantante de 49 años. Entrando en detalles del evento, señaló que la boda se celebraría pronto, con una ceremonia pequeña y tranquila en Seúl para su familia, parientes y cercanos.

Turbo JK Company, la agencia que representa a la estrella coreana, confirmó la noticia y la vinculó al 30º aniversario del inicio de su carrera en el entretenimiento.

En su carta, Kim reflexionó sobre su hito profesional y el nuevo capítulo en su vida personal, escribiendo que aunque no había lanzado el álbum con el que esperaba conmemorar el aniversario, encontró algo más significativo—su “alma gemela“. Su prometida no es una celebridad y su identidad no fue revelada.

“Gracias a los fans que durante mucho tiempo siempre han sido un gran apoyo, puedo casarme y asumir un nuevo desafío en la vida”, aseguró Kim tras recibir millones de felicitaciones en comunidades de fanáticos en línea.

Quién es Kim Jong-kook

Kim Jong-kook debutó en 1995 como parte del dúo Turbo, para luego iniciar una carrera en solitario tras la disolución del grupo a inicios del 2000, lanzando baladas como One Man, My Place, Lovely, A Man y Standing Still.

En 2005, ganó Artista del Año de las tres principales cadenas coreanas. Ha sido una presencia constante en televisión a través de la exitosa serie Running Man (2010–presente) y otros programas de variedades, donde es conocido por el apodo Sparta. Su canal de YouTube centrado en el fitness, Gym Jong Kook, ha acumulado más de 3,2 millones de suscriptores desde su lanzamiento en 2021.

La especulación sobre su matrimonio creció tras compras inmobiliarias en el distrito de Gangnam de Seúl. En 2023 compró un apartamento de lujo descrito como una casa para recién casados, y en abril adquirió una unidad de 243 metros cuadrados por 6.200 millones de wones (más de 4.300 millones de pesos), alimentando el interés del público.

Los informes señalaron que la compra se hizo en efectivo y que la residencia es preferida por celebridades que buscan privacidad. “Me esforzaré por ser un Kim Jong-kook trabajador y diligente. Gracias“, cerró el cantante en su misiva.