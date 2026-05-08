Católica y Coquimbo pueden clasificar la próxima fecha: la lucha de los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana

Los equipos chilenos se mantienen en la pelea por pasar a octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana, tras el término de la cuarta fecha de la fase de grupos.
La U Católica y Coquimbo Unido tienen buenas opciones de avanzar en la “Gloria Eterna”, mientras que O’Higgins se encuentra en puestos de playoff de la Sudamericana.
Por otro lado, Audax Italiano complicó sus chances y Palestino ya está prácticamente fuera de la “Gran Conquista”.
Copa Libertadores: U Católica y Coquimbo Unido a tiro de cañón
Universidad Católica se mantiene como líder con 7 puntos, seguido de Cruzeiro con el mismo puntaje. más atrás está Boca Juniors con 6 y Barcelona con 3.
El cuadro de la Franja puede sellar su clasificación la próxima fecha. Para ello, necesita vencer a Barcelona en el Claro Arena y que haya un ganador en el duelo entre Boca y Cruzeiro en La Bombonera.
Si Cruzeiro le gana al equipo Xeneize, quedaría con 10 puntos al igual que Católica, mientras que los argentinos quedarían con solo 6 unidades. En este caso, Boca no podría alcanzar a los precordilleranos en la última fecha, ya que solamente podrían llegar a 9 puntos.
Si Boca se impone frente a Cruzeiro, y los brasileños alcanzan en puntaje a la UC en la última fecha, los precordilleranos se impondrían por el criterio de enfrentamiento directo (una victoria y un empate).
Coquimbo Unido está en el segundo puesto del Grupo B con 7 puntos, los mismos que Tolima. Más abajo están Universitario y Nacional con 4 unidades.
Los Piratas podrían sellar su paso a octavos la próxima fecha. Para ello, deben vencer a Tolima de local y esperar un empate entre Nacional y Universitario.
Sudamericana: O’Higgins expectante, Audax y Palestino complicados
O’Higgins está segundo con 8 puntos, solamente por detrás de Sao Paulo, que lidera con 10. En el tercer lugar está Millonarios con 7 y cierra el grupo Boston River con cero unidades.
La zona está muy cerrada y el equipo de Rancagua tiene la desventaja de jugar sus últimos dos partidos de visitante. Una victoria ante Boston lo dejaría casi listo en playoff.
Fecha 5:
- Sao Paulo vs Millonarios, martes 19 de mayo, 20:30 horas.
- Boston River vs O’Higgins, miércoles 20 de mayo, 18:00 horas.
Fecha 6:
- Millonarios vs O’Higgins, martes 26 de mayo, 18:00 horas.
- Sao Paulo vs Boston River, martes 26 de mayo, 18:00 horas.
Audax Italiano está tercero con 4 puntos, por detrás de Vasco y Olimpia que tienen 7. Cierra Barracas Central con 3 unidades.
Los Itálicos aún tienen chances y deben ganar sí o sí de local en la próxima fecha para jugarse el todo por el todo en la última jornada.
Fecha 5:
- Audax vs Barracas, martes 19 de mayo.
- Olimpia vs Vasco, miércoles 20 de mayo.
Fecha 6:
- Olimpia vs Audax, miércoles 27 de mayo.
- Vasco vs Barracas, miércoles 27 de mayo.
Palestino ya está prácticamente eliminado. Es colista de su grupo con 2 puntos, el cual lidera Montevideo City Torque con 9, seguido por Gremio con 7 y Deportivo Riestra con 4.