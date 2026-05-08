Joaquín Lavín León queda en prisión preventiva: los argumentos del tribunal

El juez Daniel Urrutia comunicó la decisión después de cuatro jornadas de formalización contra el ex diputado de la UDI.

Tras cuatro extensas jornadas de formalización, este viernes el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dio a conocer la medida cautelar del ex diputado Joaquín Lavín León.

En este marco, el juez Daniel Urrutia decretó la prisión preventiva para el ex militante de la UDI, luego de que la Fiscalía Oriente y los querellantes solicitaran la medida cautelar más gravosa. El plazo de investigación se fijó en 90 días.

Lo anterior, en el marco de la investigación por presuntos delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

“La gravedad y carácter de los hechos atribuidos al imputado Lavín y Domínguez atendido, además, la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes exceden el presido mayor en su grado mínimo, esto es más de 5 años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel, es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas. La libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva“, expresó el juez.

La extensa formalización de Joaquín Lavín León

La Fiscalía Oriente y la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su calidad de querellantes solicitaron que Joaquín Lavín León quede en prisión preventiva.

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, justificó su petición señalando que la libertad del ex parlamentario constituye un peligro para la seguridad y por el éxito en las diligencias de la indagatoria.

Por otra parte, también se pidió la medida cautelar más gravosa para su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, lo que finalmente fue acogido por el tribunal.

En cuanto al empresario Juan Alberto Silva, dueño de la imprenta MMG e investigados por delitos tributarios y falsificación o uso malicioso de documentos privados, quedó con arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y con prohibición de comunicarse con los coimputados de la causa.

Daniel Urrutia, el juez que decretó la prisión preventiva para Joaquín Lavín León

El magistrado Daniel Urrutia es director y presidente de la Región Metropolitana de la Organización de Trabajadores Judiciales y ha sido juez de los juzgados de Garantía de Freirina en 2001, de Ovalle en 2003 y de Coquimbo en 2004. Su arribo al 7° Juzgado de Garantía de Santiago fue en 2006.

Durante 2023, la Corte Suprema lo amonestó por haberse autoasignado una causa y liberar a imputados que integraban la denominada primera línea en las manifestaciones por el estallido social de 2019.