Chile Day 2026 comienza enfocado en el sistema de pensiones y el presente político del país

Con la presencia de cerca de 400 invitados del mundo financiero y empresarial chileno y estadounidense, se realizó la edición 2026 del Chile Day en Nueva York.

El evento, que comenzó en Nueva York en 2008 y que hoy también se realiza en Toronto, Madrid y Londres, se desarrolla en plena discusión por el Plan de Reconstrucción Nacional y con el crecimiento económico como foco central del debate.

Con la presencia de cerca de 400 invitados del mundo financiero y empresarial chileno y estadounidense, se realizó la edición 2026 del Chile Day en Nueva York. La actividad tuvo lugar en uno de los salones de reuniones del hotel Marriott, bajo cinco grandes lámparas de cristal, y contó con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la presidenta del Banco Central, Rossana Costa; el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI); y la senadora Paulina Vodanovic (PS), entre otros asistentes.

Uno de los primeros temas que llamó la atención fue la cancelación de la participación del ministro Quiroz en una actividad programada para este sábado 9 en la Universidad de Columbia junto a estudiantes chilenos. Según trascendió, la decisión obedecería a razones personales, aunque surgieron dudas debido a la discusión en torno al Plan de Reconstrucción Nacional que se negocia actualmente en Chile y que concentra gran parte de su atención.

Pensiones y mercado financiero

Ya iniciada la jornada, el primer panel estuvo centrado en el sistema de pensiones y el mercado financiero. La conversación fue moderada por Macarena Pérez, de Econsult, y contó con la participación de León Fernández de Castro, presidente de AAFP Chile; Stacey Tovrov, de BlackRock Retirement; y Andrés García, CIO de AFP Cuprum.

Cabe recordar que, tras la aprobación de la reforma previsional el año pasado, Chile comenzará durante el próximo año la reestructuración de su sistema de pensiones.

Stacey Tovrov señaló que “las pensiones están cambiando y las necesidades de los individuos también, por lo que hay que ofrecer opciones más flexibles, ya que la demografía ahora es distinta. Nadie sabe cuándo se va a retirar ni cuándo necesitará los fondos, así que debemos trabajar para un mundo donde la expectativa de vida sigue aumentando”. Agregó que “las pensiones hoy buscan entregar un ingreso sustentable a las personas”.

La ejecutiva sostuvo además que el éxito de una política previsional debe medirse con múltiples variables y no solo a partir de un parámetro. “La gente toma malas decisiones, especialmente en tiempos de incertidumbre, por lo que necesitamos darles seguridad para que logren mejores pensiones. En Chile están creando una nueva estructura de inversiones, por lo que hay que promover la innovación”, afirmó.

Por su parte, León Fernández de Castro expuso sobre los cambios que se están implementando en Chile, los que, a su juicio, son relevantes debido a que implican la creación de un nuevo sistema previsional. “Los cambios deben hacerse con cuidado, ya que afectan directamente a las personas, por lo que los mejores técnicos del sector están trabajando arduamente para mejorar las pensiones”, indicó.

Durante 2026 se establecerán las reglas del nuevo sistema, mientras que entre 2027 y 2030 se llevará a cabo la transición hacia un esquema multifondos. En ese contexto, Fernández de Castro sostuvo que es fundamental poner atención en quienes están próximos a jubilarse. “Esto es complejo, pero tenemos que hacerlo simple. Cada cambio debe hacerse con rigor y con capacidad de adaptación”, afirmó, agregando que “tenemos 36 meses, una ventana muy corta, para hacer los cambios sin cometer errores que impacten en las pensiones”.

Según Andrés García, CIO de Cuprum, “el sistema de pensiones se juega en el sistema financiero, no en cuánto dinero ahorran las personas, sino en cómo esos ahorros se transforman en mejores pensiones”. En ese sentido, indicó que las reglas actualmente en discusión serán cruciales para definir cómo operarán las AFP y cómo esos recursos se traducirán en mejores jubilaciones a futuro.

“Lo importante es definir y separar los roles entre el ente regulador y los fondos de pensiones. Un solo benchmark reduce los portafolios de las AFP, impacta a todos si ocurre un error y concentra el riesgo para todo el sistema. En cambio, cuando cada AFP puede definir su propio benchmark, se generan mejores pensiones, mayor especialización y se fomenta la innovación”, explicó.

El sistema político

En un segundo panel, dedicado al escenario político chileno, el CEO de Cadem, Roberto Izikson, conversó con los senadores Paulina Vodanovic y Javier Macaya sobre el actual momento político del país, marcado por una baja sostenida en la aprobación del gobierno del Presidente Kast, a solo dos meses de haber asumido, y mientras continúa la discusión del denominado “Plan Nacional de Reconstrucción”.

De acuerdo con el senador Macaya, “emplazar a la oposición implica tener la capacidad de poner cosas sobre la mesa. Yo no puedo estar de acuerdo hoy con el CFA si hace dos meses lo criticaba. Esa es una institución seria que debe ser escuchada, y hace dos meses la oposición la cuestionaba. Espero que logremos acuerdos en el Senado donde se pongan más temas sobre la mesa y no solo recurrir al Tribunal Constitucional. El país está esperando eso”.

Por su parte, la senadora Vodanovic llamó a evitar las etiquetas entre una oposición dialogante y otra que no lo es. “Tengo el mayor respeto por los ministros García Alvarado y Ruminot, pero hay ministros que gritonean a la gente y a los senadores, tanto así que la presidenta del Senado tuvo que llamar la atención al Gobierno. No veo como una quimera la posibilidad de alcanzar un gran acuerdo en inversión, crecimiento y empleo. No puede terminar la franquicia Sence, que es un ecosistema que genera empleo, y no se puede banalizar la política, porque ese es un problema”, señaló.

Respecto al “Plan de Reconstrucción”, actualmente dividido en apoyo ciudadano, Macaya sostuvo que esta reforma demuestra que el crecimiento económico está en el centro de la discusión. “Que hoy no tengamos procesos electorales permite discutir estas reformas. Necesitamos hacer los cambios para volver a crecer”, dijo.

En tanto, para la senadora Vodanovic, “para este gobierno el Congreso es un problema, porque quiere que avancemos muy rápido en un proyecto respecto del cual el CFA advierte riesgos para el país. El verdadero corazón de la reforma es la reforma tributaria y no la reconstrucción, y eso necesitamos discutirlo entre todos”.