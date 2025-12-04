Murió Steve Cropper, coautor de “(Sitting On) The Dock of the Bay” y leyenda del soul

El guitarrista, miembro de Booker T. & the MG’s y productor de los discos más importantes del sello Stax de Memphis falleció a los 84 años de edad dejando un legado inconmensurable.

En una época que todos los aspirantes a guitarrista querían imitar a Jimi Hendrix, la potencia rítmica de Steve Cropper resaltaba como la antítesis del autor de Purple Haze. Prodigio de las seis cuerdas por derecho propio, compositor de éxito tras éxito en los 60 y líder de la banda que pondrá al sello Stax de Memphis a la par de Motown, la leyenda de Cropper solo se hace más grande con su muerte ocurrida ayer miércoles en Nashville a los 84 años de edad.

Como miembro de Booker T. & the MG’s, la banda formada por los músicos de sesión de Stax, Cropper inmortalizó con su Fender Telechaster el lick de Green Onions, siendo una de las piezas instrumentales más escuchadas de la historia. Además, contribuyó con el riff que da pie a Soul Man, de Sam & Dave, canción que años después los Blues Brothers reversionaran con el mismo Cropper en la guitarra.

Con una sensibilidad por el ritmo y la emotividad por sobre la sobre expresividad, algo que se puede ver en el clásico (Sittin’ On) The Dock of the Bay, de Otis Redding, en 2015 fue rankeado en el lugar 39 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stones, mientras que la inglesa Mojo lo puso en el segundo lugar, solo detrás de Hendrix, en una lista similar en 1996.

“Siempre me he considerado como un guitarrista rítmico”, dijo en una entrevista en 2021. “Me gusta poder tocar lo mismo de forma repetida, mientras que otros guitarristas no quieren saber nada de eso. Algunos ni siquiera tocan el mismo riff dos veces de la misma manera”.

Steve Cropper fue además uno de los compositores más prolíficos, con títulos que incluyen Dock of the Bay, In the Midnight hour, de Wilson Picket, y Knock on Wood, de Eddie Floyd. La canción con Redding ganó varios Grammy en 1969. Por su parte, a cargo del estudio de Stax, estuvo involucrado en casi todas las grabaciones que se hicieron en el estudio durante 1961 y 1970, siendo uno de los responsables de reimaginar el soul sureño, dándole un aire urbano y relajado a la vez, en contraste con el sonido sobre producido de Motown.

En la segunda mitad de los 70 obtuvo nuevo reconocimiento por su trabajo con los Blues Brothers, el proyecto musical nacido en el programa Saturday Night Live junto a los actores Jim Belushi y Dan Aykroyd. Con ellos lograría un disco número 1 y el hit cinematográfico de 1980 en que se interpreta así mismo.