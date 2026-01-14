“La Canción Sin Fin”, el espectáculo que trae las canciones más importantes de Charly García a Chile

Creado por el músico Seba Furman, se presentará el 17 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. El show analiza en vivo los tres primeros discos solistas de Charly García, abordando conceptos básicos de la música, pero también, tocando las canciones completas con sus arreglos originales.

“La Canción Sin Fin” nació de la mente de Seba Furman, músico y podcaster argentino quien junto a Futurock.fm crearon un podcast con seis episodios en donde se analiza la producción, el contexto, los sonidos e instrumentos usados por Charly García en sus tres discos icónicos “Yendo de la cama al living”, “Clics modernos” y “Piano Bar”.

Desde su aparición en 2020, el programa ha sido escuchado por más de 900 mil suscriptores en todo Hispanoamérica, provocando tal éxito que “La Canción Sin Fin” se transformase en un show en vivo, en donde Furman analiza clásicos como “Los Dinosaurios”, “Hablando a tu Corazón” y “Nos Siguen Pateando Abajo” acompañado de una banda de alto calibre que homenajea al pie de la letra al genio del bigote bicolor.

Incluso el mismo Charly García escuchó el podcast un mes después que salió. “Charly está muy contento con lo que hicimos porque siente que valoramos mucho su parte artística y artesanal de hacer música, que es lo que a él es lo que más le importa, porque él quería hacer buenas canciones”, cuenta por videollamada Seba Furman.

Tras su éxito en Buenos Aires, Montevideo y Europa, “La Canción Sin Fin” llega al Teatro Nescafé de las Artes el próximo 17 de enero de 2026, a las 21:30 horas, en un show que es imperdible para los fans que tiene Charly García en nuestro país.

Seba Furman es compositor, pianista, director y docente. Consultado sobre el origen del podcast, señala que fue en su adolescencia donde se dio cuenta que en la música de Charly y Serú Girán había un nivel de complejidad, con muchos elementos del jazz, el tango y la música clásica. “Como todo músico latinoamericano que se formó con esas canciones, siempre encuentras cosas. Cuando más profundo te metes, siempre vas a encontrar más”.

—El programa mezcla conceptos musicales técnicos con contexto histórico y emocional. ¿Cómo lograste ese equilibrio para llegar tanto a músicos o muy fans como a oyentes que no conocen a Charly más allá de sus grandes éxitos?

“El equilibrio está buscado y fue probado. No es que de una salió así, porque de momento hay demasiada información nerd que es muy específica, por lo que eso se corta con una efeméride que todo el mundo puede disfrutar. No es algo simple, pero tampoco tienes que saber de música para entenderlo. Puedes no saber nada y pasarlo espectacular, porque yo voy explicando para las personas que no saben nada. Por ejemplo, en el show divido al público en cuatro voces en un momento para explicar los acordes que usa Charly. Entonces se arma un coro donde cada uno cumple su rol y ahí pueden percibir un acorde mayor o uno menor y funciona siempre”.



—¿Cuáles fueron los principales desafíos al pasar de un formato íntimo, como el podcast, a una experiencia presencial con banda y público?

“El show en vivo tiene ventajas y desventajas, lo mismo que el podcast. En el podcast tienes personas que están atentas a la escucha, donde no hay distracciones visuales, mientras que en el show es todo lo contrario con visuales, pantalla y los músicos en escena. Por otro lado, no traté de copiar el podcast en el show porque no habría funcionado. En el podcast intervengo y corto las canciones algo que en vivo no se puede hacer porque mata a la música y luego me matan a mí. En realidad, lo que hacemos es hablar de una canción y luego la tocamos entera, o a veces tocamos dos o tres canciones seguidas. Además, hay un montón de cosas que no cuento en el podcast o también tocamos otras cosas que influenciaron a Charly como son canciones de los Beatles, o tangos o partes de música clásica. El show es un homenaje a la música en general a través de las canciones de Charly García”.



—¿Cómo describirías la interacción con el público durante las funciones? ¿Sientes que el show se transforma según la energía de cada ciudad?

“Es muy lindo ver como cada ciudad tiene su manera, pero al final Charly te levanta y todos terminan bailando. La interacción es muy interesante porque yo voy preguntando qué canción sigue o si saben por qué alguna se llama de determinada manera. Incluso con la banda hablamos entre nosotros porque son muy buenos docentes y grandes músicos, entonces tienen mucho que aportar. Es como si estuviésemos en un living, en donde hay momentos que nos relajamos mucho. El público es muy distinto cada vez, y como nunca hemos estado en Chile estamos todos muy ansiosos para ver cómo responde el público chileno”.



—Al ser un show que se ha hecho tantas veces, me imagino que hay espacios para que cada noche sea distinta y no se vuelva un espectáculo maqueteado como los de Corrientes o Broadway.

“Absolutamente, por eso siempre estamos cambiando. Al final hacemos bises que no son de los discos que yo analicé en el podcast, sino que tocamos temas de Serú Girán y de otras épocas y siempre los vamos modificando para que sea un desafío para nosotros mismos. Ahí hay rienda suelta y como en Santiago será el único show que vamos a hacer, probablemente haya lugar para un descontrol final en el espíritu de Charly García”.



—Los discos Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano Bar siguen generando nuevas lecturas e interés. ¿Qué crees que los hace inagotables?

“En ese momento Charly estaba muy inspirado y técnicamente estaba en una época muy buena porque venía de tocar con Serú Girán, por lo que estaba muy entrenado pianísticamente y como productor. Estos discos tienen mucho trabajo detrás, y eso hace que sean discos muy importantes. Clics modernos tiene 9 o 10 canciones, pero qué canciones. Hay trabajo, maduración y un contexto que representa el fin de la dictadura y el principio de la democracia argentina, haciendo que se conjugaran muchas cosas que hicieron que sean álbumes muy emblemáticos”.



—¿Por qué dirías que la figura de Charly García está más vigente que nunca, incluso entre las generaciones jóvenes? ¿Será por su genialidad, su rebeldía o porque siempre estuvo en los márgenes?

“Es por estar en los márgenes, por ser una figura peculiar, siempre buscando romper un poco, romperse a sí mismo y romper su música porque hacía una cosa y al año siguiente hacia otra. Eso es algo muy del adolescente con cierta rebeldía, pero igual a me sorprende. En mis shows veo a niños de 8, 9 o 10 años con las camisetas que se saben todas las canciones. En España tenía unos 5 o 6 pibes de 15 años que saltaban y se sabían todas las canciones. Es un fenómeno muy interesante”.



—Finalmente, ¿qué sorpresas se va a encontrar el público chileno en la presentación de La Canción Sin Fin en el Teatro Nescafé de las Artes?

“Va a ser espectacular, con un show de más de dos horas y media, en donde vamos a tocar un gran porcentaje de los tres discos, o sea Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar, además de canciones de otras épocas. Tendremos invitados que nos tienen felices y será una celebración de la música de Charly y la música en general. Van a escuchar a una banda espectacular y es muy divertido lo que se sucede. No van a ver una imitación de Charly, sino que tal como él mismo lo hacía, nos permitimos ciertas licencias. Va a ser un súper show”.