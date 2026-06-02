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Política

Quiénes son Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad

Tras la salida de Jouannet y Quintana, el presidente Kast nombró a los nuevos subsecretarios de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

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Francisco Rosales

Tras aceptar las renuncias de Andrés Jouannet y de Ana Victoria Quintana, esta tarde el presidente José Antonio Kast nombró a los nuevos subsecretarios de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Se trata de María del Pilar Giannini Bravo y Gonzalo Guerrero Valle, quienes asumirán en Seguridad y Prevención del Delito, respectivamente.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, estos nombramientos tienen el objetivo de “reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la coordinación del Estado en materia de seguridad pública, prevención del delito y respuesta frente al crimen organizado, las incivilidades y las principales amenazas que afectan a las familias del país”.

La trayectoria de los nuevos subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito

María del Pilar Giannini Bravo es cientista política y doctora en Ciencia Política por la University of Notre Dame. Tiene experiencia en políticas públicas de seguridad, modernización institucional y coordinación policial.

En este marco, se ha desempeñado como jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros. También ha desarrollado trabajo en seguridad comunal y coordinación municipal.

Por su parte, Gonzalo Guerrero Valle es abogado, LLM en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, MSc in Political Sociology de la London School of Economics y doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, y cuenta con experiencia en gestión pública, coordinación institucional y asesoría en materias de gobierno.

En su carrera profesional destaca su desempeño como jefe de gabinete del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y también fue secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, vinculada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Sumado a ello, ha desarrollado un trabajo académico y profesional en áreas vinculadas al derecho público, la institucionalidad y el diseño de políticas públicas, desempeñándose como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y del LLM Magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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