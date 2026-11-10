“¿Por qué le vamos a seguir entregando más platita?”: Cámara rechaza beneficios adicionales para expresidentes

La indicación del diputado Javier Olivares buscaba eliminar recursos para arriendos de oficinas, transporte y movilización de los exmandatarios, manteniendo sus dietas constitucionales.

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la asignación presupuestaria destinada a financiar beneficios adicionales para los expresidentes de la República, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

La votación terminó con 75 votos en contra, 54 a favor y siete abstenciones, resultado que fue celebrado por la bancada del Partido de la Gente (PDG).

La decisión se adoptó tras una indicación presentada por el diputado Javier Olivares (PDG), que buscaba eliminar recursos para gastos como arriendo de oficinas, transporte y movilización de los exmandatarios. La propuesta apunta a mantener únicamente la dieta que les corresponde por mandato constitucional.

Tras conocerse el resultado, Olivares valoró el rechazo de los fondos y cuestionó que el Estado continúe financiando este tipo de beneficios, en medio de las dificultades económicas que enfrentan las familias. “Cuando todos los chilenos nos tenemos que apretar el cinturón, cuando hoy día tenemos paro de camioneros, cuando tenemos grandes problemas que tienen que ver con que justamente debemos achicar nuestros gastos porque cada día las cosas son más caras, ¿por qué le vamos a seguir entregando más y más platita a personas que son privilegiadas?”, planteó.

En esa línea, el parlamentario sostuvo que los expresidentes deberían cubrir con recursos propios los costos asociados a sus oficinas y traslados. “Que se pongan a mandar currículum y que se pongan también a buscar trabajo para que puedan sumar para poder pagar sus oficinas. Pero ya no puede seguir haciendo eso con plata de todos los chilenos”, remarcó.

Desde la bancada del PDG, recalcaron que la indicación no busca modificar los derechos constitucionales de los exmandatarios, sino terminar con el financiamiento estatal de beneficios adicionales que consideran injustificados.