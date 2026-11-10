“No me siento presionado”: Fernando Rabat tiene 7 días para entregar decretos a Fiscalía

Fernando Rabat, ministro de Justicia, reconoció que la Fiscalía Centro Norte solicitó formalmente tener acceso a los 56 decretos de rebaja de condena a violadores y abusadores de niños, explicando que tienen un plazo de siete días para entregar los antecedentes, el cual aún no se cumple.
El Ministerio Público lleva adelante una indagatoria para determinar si hubo prevaricación en las rebajas entregadas, por vía administrativa, a condenados por abusos sexuales a menores.
A pesar de esta situación, Rabat descartó a la prensa estar presionado para poder cumplir con el requerimiento de la Fiscalía: “La presión la pone usted porque yo no tengo ninguna presión. No me siento presionado”.
La diligencia de Fiscalía responde a la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), ante lo cual el ministro de Justicia indicó que “Fiscalía nos solicitó los decretos, una diligencia que corresponde dentro de sus facultades, nos dio un plazo determinado que aún no vence … Es un plazo de 7 días hábiles que aún no vence”.
En esta línea, Fernando Rabat defendió la demora en la entrega de los decretos, los que en su momento calificó de “públicos y de libre acceso”, argumentando que “contienen lo que se denomina información sensible, datos sensibles, por lo tanto, estamos haciendo un trabajo acucioso para que no transgredamos la ley”.
En cuanto a los cuestionamientos de la oposición, que ha pedido su renuncia al Ministerio de Justicia, el secretario de Estado apuntó que “estoy muy contento en mi labor como ministro de Justicia del presidente José Antonio Kast”.