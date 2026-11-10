“Saldos a favor” y notificaciones judiciales: la nueva estafa por correo que encendió las alertas del SII

El Poder Judicial advirtió sobre una campaña de correos electrónicos fraudulentos que utiliza su imagen institucional y la del Servicio de Impuestos Internos (SII) como estafa para engañar a las personas y obtener sus datos personales.

Los mensajes, detectados durante las últimas horas por el área de ciberseguridad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, contienen enlaces que podrían comprometer la información de quienes accedan a ellos.

La nueva estafa por correo que encendió las alertas del SII

Según explicó la institución, los correos aluden a supuestos saldos a favor de los contribuyentes en sus impuestos y a presuntas notificaciones judiciales. Sin embargo, aclaró que estas comunicaciones no fueron emitidas por sus plataformas ni por los sistemas del SII, sino que corresponden a un intento de fraude informático.

En ese sentido, el organismo recalcó que no solicita información personal a través de este tipo de mensajes ni pide descargar documentos o completar formularios adjuntos. Por lo mismo, llamó a quienes reciban estos correos a eliminarlos de inmediato, sin abrir los archivos ni ingresar a los enlaces que contienen.

Además, el Poder Judicial informó que pondrá los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que se investigue el origen y la distribución de estas comunicaciones.

Entre las principales recomendaciones, la institución pidió desconfiar de enlaces sospechosos y, en caso de necesitar ingresar a un sitio web, escribir directamente su dirección en el navegador.

También aconsejó verificar cuidadosamente el remitente y los enlaces recibidos, tener precaución con los códigos QR y no compartir datos personales mediante correos, llamadas o mensajes de texto.

Debido a lo anterior, llamó a desconfiar de comunicaciones que busquen generar temor o urgencia, como aquellas que advierten sobre el supuesto bloqueo de cuentas. A estas medidas se suma activar la autenticación en dos pasos, mantener los dispositivos actualizados e instalar las últimas herramientas de seguridad y antivirus para reducir el riesgo de sufrir este tipo de ataques.