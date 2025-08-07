Cuándo y en qué canal ver los conciertos de Kidd Voodoo y Pablo Chill-E en TV abierta

Pablo Chill-E y Kidd Voodoo, dos de los más exitosos intérpretes de la música urbana chilena, ofrecerán sendos conciertos en septiembre y noviembre, respectivamente, y sus fanáticos podrán verlos a través de la televisión abierta.

En el caso de Pablo Chill-E, tiene programado tomar parte en la primera edición de Red Bull Symphonic, que se llevará a cabo durante septiembre en el Centro de las Artes 660 Corpartes.

Por su parte, Kidd Voodoo presentará su show en el Estadio Chinquihue, en Puerto Montt, el que también será transmitido por la televisión abierta.

“Mi primer estadio y también la primera función de Satirología Deluxe será en el último estadio del mundo“, adelantó el artista.

En qué canal ver los conciertos de Kidd Voodoo y Pablo Chill-E

De acuerdo con lo informado, será Televisión Nacional (TVN) el canal que transmitirá ambos conciertos protagonizados por Pablo Chill-E y Kidd Voodoo.

En concreto, el canal público será el Media Partner oficial del concierto del shishi boss día el 6 de septiembre, y lo transmitirá de manera íntegra a través tanto de su señal abierta como de la digital.

En ese marco, Gonzalo Fouillioux será el encargado de la conducción del evento a partir de las 21:45 horas, el que incluso contará con una Alfombra Roja a la que asistirán diversos artistas urbanos.

“Para mí es un honor volver a ser parte de un evento como este. Estar en la conducción del concierto sinfónico de Pablo Chill-E es algo que me entusiasma mucho. Es una propuesta creativa, que une lo urbano con lo sinfónico, y que demuestra que la música no tiene límites cuando hay talento y ganas de innovar”, dijo Fouillioux al respecto.

Además, TVN ratificó que también transmitirá el show que Kidd Voodoo realizará el 22 de noviembre en el Estadio Chinquihue, en Puerto Montt.