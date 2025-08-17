Show de 18 minutos y de bajo ruido: cómo será la nueva versión del Año Nuevo en el Mar

El evento, que tendrá un enfoque más amigable con el medioambiente, tendrá un costo de $530 millones por cada año.

El Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó de manera unánime la realización de una nueva versión del espectáculo pirotécnico Año Nuevo en el Mar por los próximos tres años (2026-2027-2028). Los espectáculos serán llevados a cabo por la empresa El Vaquero, la misma que tuvo a cargo el último show.

El espectáculo pirotécnico tendrá una duración mínima de 18 minutos, considerando siete puntos de lanzamiento: seis desde el mar y uno en tierra. Gracias a esa medida, junto con la utilización de elementos de mayor altura y amplitud visual, el show podrá ser visto tanto desde la costa como desde la parte alta de Viña del Mar.

Recreo, Miramar, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca son los puntos de lanzamientos marítimos. En tierra, en cambio, será el sector de Punta Ossa, al lado de la Playa del Deporte en Las Salinas, donde se realizará el lanzamiento.

La pirotecnia contará con calibres de mediano y gran potencia, lo que generará una diversa variedad de efectos lumínicos con diseños —tales como palmas, perlas, peonas y corazones— y más de 300 combinaciones de colores. Asimismo, todos los productos utilizados serán biodegradables, mientras que las cajas y envases serán reutilizados para generar el mínimo posible de residuos.

Respecto al volumen en esta nueva versión de Año Nuevo en el Mar, el evento no contará con bombas de ruido y se bajaron los decibeles de los elementos convencionales. De hecho, El Vaquero se encuentra desarrollando productos amigables con los animales, apostando más por efectos lumínicos en vez de estruendos sonoros.

El evento, financiado en su totalidad por la Municipalidad de Viña del Mar, tendrá un costo anual de $530 millones. “Además, estamos preparando diversas actividades, atracciones y eventos para que Viña del Mar continúe siendo el destino favorito de visitantes y que, al mismo tiempo, los vecinos disfruten plenamente de su ciudad”, puntualizó la alcaldesa Macarena Ripamonti, recalcando que la iniciativa busca “generar empleo e impulsar el desarrollo económico local“.