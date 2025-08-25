Cuándo se conocerá el line up definitivo de Lollapalooza Chile 2026

Tras conocerse el line up de Lollapalooza Chile 2026, se pondrán a la la venta general tanto los tikets como los pases diarios.

Aunque ya suenan varios nombres para subirse al escenario de Lollapalooza Chile 2026, como Deftones, Tyler, The Creator o Sabrina Carpenter, los fanáticos del festival deberán tener un poco más de paciencia para conocer el line up definitivo, según confirmó este lunes la productora Lotus.

El evento, que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026, se efectuará nuevamente en el Parque O’Higgins, luego de realizarse en el Parque Cerrillos.

La semana pasada los organizadores dieron a conocer que ya están agotadas todas las entradas de preventa para las tres jornadas del encuentro musical.

No obstante, también se aclaró que en una fecha próxima se dará inicio a la venta general de los tikets y los pases diarios.

Cuándo se conocerá el line up de Lollapalooza Chile 2026

De acuerdo con lo revelado por la productora Lotus, tanto los pases diarios como los boletos serán puestos a la venta una vez que se conozca el cartel oficial de artistas.

Los organizadores apuntaron a la vez que existirán descuentos asociados a auspiciadores del evento, como es el caso de Cenco Malls y Banco de Chile.

Respecto del line up de Lollapalooza Chile 2026, Lotus informó que se revelará a las 11 de la mañana de este jueves 28 de agosto, a través de las redes sociales del evento.