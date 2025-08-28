Sabrina Carpenter, Lorde, Skrillex y más: este es el line up del Lollapalooza Chile 2026

Lotus dio a conocer la parrilla de artistas que se presentarán en el Parque O’Higgins el 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

Tras una larga espera, este jueves 28 de agosto se reveló el line up del Lollapalooza Chile 2026, cuyo evento regresa al Parque O’Higgins después de seis años.

El esperado show musical se desarrollará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

Entre los headliners se encuentran Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstille, Lewis Capaldi y Los Bunkers.

Otros de los artistas que destacan en el line up de Lollapalooza Chile 2026 son Interpol, Kygo, Peggy Gou, Tom Morello, Danny Ocean, entre otros.

Con respecto a los números chilenos que tendrá la próxima versión del festival, están Los Bunkers, Gepe, Manuel García, Gondwana, De Saloon, Young Cister, Akrilla, Katteyes y Rubio, entre otros. Además, el evento marcará el regreso a los escenarios de la banda de 31 Minutos.

Revisa la lista completa de artistas aquí:

Venta de entradas para el Lollapalooza Chile 2026

Desde la organización del evento informaron que los pases de 3 Días General, Lolla Lounge y Platinum estarán disponibles en Preventa 3 a través de la plataforma de Ticketmaster.cl.

En cuanto a la venta de los pases diarios, este proceso comenzará cuando la productora anuncie el line up por día.