Día del Cine 2025: cuándo es y dónde comprar las entradas para la segunda edición del año

En el Día del Cine 2025, los amantes del séptimo arte podrán ver películas en sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play, a solo $2.000.

Por segunda vez en el año se llevará a cabo en Chile el Día del Cine 2025, tras la edición realizada entre los días 14 y 16 de abril. En aquella oportunidad se proyectaron filmes a precios rebajados en cines desde Arica a Punta Arenas.

De acuerdo con lo informado por la organización del evento, en esta ocasión el Día del Cine 2025 se efectuará entre los días lunes 20 y miércoles 22 de octubre.

También detallaron que en el territorio nacional tomarán parte las salas de Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star.

De esta forma, durante los días mencionados, los amantes del séptimo arte podrán comprar sus entradas para películas en sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play, a solo $2.000.

De igual forma, como parte de la promoción para disfrutar de los filmes, habrá boletos a $4.000 en formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otros.

Dónde y cómo comprar entradas para el Día del Cine 2025

Según informaron los organizadores, la venta de entradas se iniciará con una preventa que comenzará el mediodía del próximo miércoles 15 de octubre.

Para adquirir los tickets, los interesados pueden hacerlo a través de las plataformas digitales de los respectivos cines, así como en las mismas boleterías.

También se recalcó que la disponibilidad de los estrenos, como Teléfono Negro 2, La Máquina (The Smashing Machine) y Tron: Ares, está sujeta a la programación de cada cine.