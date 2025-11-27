5 panoramas para disfrutar en Santiago

El último fin de semana de noviembre ofrece varios panoramas entretenidos para hacer durante este fin de semana en Santiago.

La capital se llena de cultura y entretención para aprovechar las tardes y noches cálidas de esta época del año, destacando una obra de teatro sobre la reina Isabel I de Inglaterra y su madre, Ana Bolena; un concierto de “Carmina Burana” en el nuevo Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile; un musical con marionetas; el nuevo concierto de Natalino; y el Lego Fun Fest en el Parque Arauco.

Felipe Ramos H.

“Mi madre, Ana Bolena”, en el Centro Cultural de Las Condes

El dramaturgo, periodista, escritor y crítico Juan Antonio Muñoz regresa con una nueva obra. Tras el éxito de “María Mater Dei” y “La última noche de María Callas” y “Sueños de Shakespeare”, el autor regresa al Centro Cultural de Las Condes con “Mi madre, Ana Bolena”, pieza dirigida por Claudio Pueller y protagonizada por Anita Reeves y Katty Kowaleczko, que invita al público a adentrarse en las emociones más profundas de Isabel I de Inglaterra, quien, en los últimos días de su vida, se enfrenta al fantasma de su madre, Ana Bolena.

La puesta en escena propone un diálogo poderoso entre madre e hija, en el que se entrelazan los temas del poder, el amor, el sacrificio y el legado. Desde una mirada íntima y humana, “Mi madre, Ana Bolena” revela los tormentos y la fortaleza de dos mujeres que desafiaron su tiempo, marcadas por la soledad del poder y la implacable mirada de la historia.

El texto propone un encuentro imaginario entre una madre decapitada y una hija coronada, un diálogo suspendido en el tiempo donde se cruzan el amor, la traición, la culpa y la necesidad de comprensión. Sin embargo, la obra puede leerse también —y, sobre todo— como una visión interior de Isabel I. En los momentos previos a su muerte, la reina enferma convoca en su mente la voz de su madre, Ana Bolena, cuya ausencia marcó su destino. Desde ese umbral entre la lucidez y el delirio, Isabel enfrenta las preguntas que nunca pudo hacer, y escucha las respuestas que su madre podría haberle dado, nacidas también de su propia experiencia.

“Mi madre, Ana Bolena”

Lugar: Centro Cultural de Las Condes (Nuestra Señora del Rosario 30, Las Condes)

Horarios: Hasta el 7 de diciembre, viernes y sábado a las 20:00 horas; y domingo a las 19:00 horas.

Entradas: 12.000 pesos general y 10.000 pesos con Tarjeta de Vecino Las Condes.

“Carmina Burana” a tablero vuelto

Gentileza CEAC.

El nuevo Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), ubicado en avenida Vicuña Mackenna, se ha transformado en poco tiempo en una de las mejores salas de conciertos de música clásica de la capital y del país. Desde su inauguración, a mediados de este año, ha ofrecido una vasta cartelera, la que viene a coronar este viernes 28 y sábado 29 con la presentación de “Carmina Burana” por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, la que será conducida por el director invitado, Carlos Vieu, mientras que el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile contará con la dirección artística de Juan Pablo Villarroel.

“Carmina Burana” fue compuesta por el alemán Carl Orff (1895-1982), reconocido como pedagogo y especialista en música antigua. Su fama como compositor llegó recién en 1937, con el estreno de esta cantante, la que, si bien ha tenido un éxito increíble como pieza de concierto, fue concebida originalmente como escénica. Orff seleccionó 24 poemas de una colección de poesía medieval descubierta en el monasterio benedictino de Beuren, en Baviera. Los textos fueron escritos entre los siglos XI y XIII, principalmente por estudiantes universitarios errantes y clérigos descarriados conocidos como “goliardos”. Muchos de sus poemas celebran los placeres y vicios terrenales y se burlan de la moral predicada por una iglesia oficial vista como corrupta y abusiva.

“Carmina Burana”

Lugar: Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC.

Entradas agotadas.

La Corre y Vuela vuelve con “La tertulia del truque”

Gentileza Teatro Nescafé de las Artes.

Este viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas, la compañía músico-teatral La Corre y Vuela estará estrenando su nuevo montaje, “La tertulia del trueque”, en el Teatro Nescafé de las Artes. La obra es una apuesta innovadora que incorpora marionetas de abuelas que cantan y actúan como protagonistas de una dramaturgia creada a partir de testimonios reales de personas mayores, cuyos relatos recogen experiencias vitales para la reflexión sobre la memoria, el envejecimiento y la transmisión intergeneracional.

Tras su exitosa presentación en nuestro espacio en 2023 con la murga “A lo humano en canción”, e influenciada por el carnavalesco tenor de las murgas uruguayas, la agrupación chilena ahora desplegará un multicolorido encuentro de música y trajes, desplegando un ejercicio multidisciplinario que abarca murga, teatro de sala, música en vivo y accesibilidad en lengua de señas para transformar sus espectáculos en experiencias inclusivas que, además de estar orientadas a públicos de todas las edades, dialogan directamente con la comunidad sorda.

“La tertulia del truque”, de la compañía La Corre y Vuela

Teatro Nescafé de las Artes (Av. Manuel Montt 32, Providencia)

Viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas.

Entradas desde los 12.500 a los 20.000 pesos.

Natalino a todo corazón

Una noche para cantar a todo pulmón y todo corazón. Eso es lo que ofrece Natalino, una de las bandas más queridas de la música chilena, la que llega a Club Chocolate con todos sus grandes éxitos en un show íntimo y lleno de emoción.

El encuentro será este viernes 28 de noviembre, a las 21:00 horas, en el que canciones como “Desde que te vi”, “Ángel del pasado”, “Si hablo de ti, hablo de mí” y muchas más volverán a sonar en vivo en un concierto pensado para reencontrarse con las melodías que marcaron a toda una generación.

Con una puesta en escena especial y la calidez que los caracteriza, Natalino promete una velada inolvidable.

Natalino en concierto

Lugar: Club Chocolate (Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta).

Viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas.

Entradas: 22.000 pesos.

Lego Fun Fest para toda la familia

Gentileza Lego Fun Fest.

Desde el 20 de noviembre y hasta el 18 de enero de 2026 está abierto en el Espacio Vértice del Parque Arauco la nueva versión del Lego Fun Fest, el festival que celebra todas esas increíbles construcciones, naves, autos y figuras creadas con los ladrillos de la afamada compañía danesa.

En una de las experiencias más entretenidas del verano, los niños (y también los que ya no son tan niños) podrán vivir una experiencia única donde la creatividad no tiene límites. La invitación es a explora, construir y jugar en más de 10 estaciones interactivas con millones de ladrillos Lego como el muro de minifiguras, la galería de arte, un acuario, rampas de carrera, y mucho más.

Un evento inolvidable para niños, niñas y adultos.

Lego Fun Fest

Lugar: Espacio Vértice de Parque Arauco (Edificio Oriente, nivel -1)

Hasta el 18 de enero.

Entradas: 12.200 pesos individual. Descuentos por grupos de 3 y 4 personas.

