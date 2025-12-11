Cinco panoramas para un fin de semana electoral

Un fin de semana con elecciones no siempre suena a algo lleno de posibilidades para salir, sin embargo, estos días no paran para los amantes de los conciertos, ferias navideñas y actividades para toda la familia.

Toto y Christopher Cross en el Claro Arena

La legendaria banda estadounidense Toto regresa con todos sus éxitos “Africa”, “Rosanna” y “Hold the Line”. Encabezado por los legendarios Steve Lukather y Joseph Williams, prometen una noche inolvidable para fans de todas las generaciones esta noche, 11 de diciembre, en el Arena Claro, de San Carlos de Apoquindo.

La banda ícono del rock clásico que alcanzó fama mundial a comienzos de los 80 gracias a su virtuosismo ha entregado éxitos de la talla de “I’ll Be Over You”, “Hydra”, “Dave’s Gone Skiing”, “Better World”, “Till de End” o “Falling in Between”, melodías que se han convertido en himnos intergeneracionales y que les han permitido vender más de 50 millones de discos y conquistar numerosos premios, incluyendo seis premios Grammy.

El regreso de Toto estará acompañado por el destacado cantante y compositor Christopher Cross, quien irrumpió en la escena musical con su álbum debut homónimo de 1980, ganando cinco premios Grammy, incluyendo, por primera vez en la historia de los Grammy, los cuatro premios más prestigiosos: Grabación del Año (por el sencillo “Sailing”), Álbum del Año, Canción del Año (también por “Sailing”) y Mejor Artista Nuevo.

Toto y Christopher Cross

Dónde: Claro Arena

Cuando: Jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas.

Precio: Desde los 57.500 hasta los 241.500 pesos.

Link.

Santiago Rocks: El festival del power latino

El rock latino siempre goza de buena salud, algo que quedará nuevamente demostrado este sábado 13 de diciembre con la edición de Santiago Rocks, festival que se llevará a cabo en Espacio Riesco y que reúne a bandas de Chile, Uruguay, México y Argentina en una demostración que la música en español está más viva que nunca.

Con un line-up legendario, la jornada contará con la presencia de los Hermanos Ilabaca, quienes se hicieron famosos como parte crucial de Chancho en Piedra y también como cabeza musical de 31 Minutos. Junto a ellos estará representando a nuestro país nada menos que Álvaro Henríquez y Los Petinellis, una de las agrupaciones más celebradas de la década de los 2000.

Desde Uruguay llega No te va a Gustar, agrupación formada en Montevideo hace 31 años y que se ha hecho famosa gracias a canciones como “En llamas”, “Memorias del olvido” y “Tan lejos”; mientras que desde México los fans celebrarán el regreso de Molotov, quienes celebran tres décadas de carrera haciendo explotar cada recinto en que se han presentado gracias a su mezcla de hip-hop, rock pesado y mucho, mucho humor.

Cruzando la cordillera llegan Los Enanitos Verdes con todos sus hits, mientras que el plato fuerte será responsabilidad de Babasónicos y Andrés Calamaro, dos de los números más importantes de Argentina que ya cuentan con una amplia carrera y miles de fans en nuestro país. Sin dudas, un festival para cantar y corear durante toda la jornada.

Santiago Rocks

Dónde: Espacio Riesco.

Cuando: Sábado 13 de diciembre, desde las 13:00 horas.

Precio: Desde los 52.900 pesos

Link.

Ferias navideñas se toman la capital

Diversas ferias navideñas se encuentran desarrollándose en distintos lugares de la capital para poder comprar regalos, adornos, comida o simplemente pasarlo bien. Una de los más destacados es el Bazar de Navidad que realiza la municipalidad de Vitacura en el Parque Bicentenario, en el que más de 120 emprendedores están vendiendo sus productos de los rubros de decoración, vestuario, cosmética, infantil, terrazas y jardines, joyas, accesorios y mucho más en una nueva versión del Bazar de Navidad de la comuna. El espacio cuenta con una zona de foodtrucks, juegos y talleres para niños, música en vivo y mucho más. Ojo, que termina el sábado 13 de diciembre.

Por su parte, hasta el mismo 24 de diciembre se encuentra abierta la Feria Navideña en Las Condes, ubicada en calle Vasco de Gama 4467, en la que diversos emprendedores ofrecen productos artesanales y de temporada.

Otras ferias se ubican en Providencia, La Reina, Ñuñoa y Santiago Centro, entre otras comunas, llenando de espíritu navideño cada rincón de la capital.

“El cascanueces”, un ballet inmortal

Gentileza: Teatro Nescafé de las Artes.

Hasta el domingo 21 de diciembre se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes el clásico ballet “El cascanueces”, el que es llevado a escena por la compañía del ballet Sara Nieto, y que es dirigido por la destacada coreógrafa y exprimera bailarina estrella del Teatro Municipal de Santiago.

“El cascanueces” está integrado por 35 bailarines de diversas nacionalidades, más 25 alumnos de la academia, para una vez más maravillar con la historia de Clarita, niña que en víspera de Navidad recibe un muñeco cascanueces con el que imagina aventuras por el Reino de las nieves, el País de las golosinas, al tiempo de ser atacados por el ejército del Rey de los ratones.

Escrito por el novelista ruso E. T. A. Hoffmann, y musicalizado por Piotr Tchaikovsky, la obra mantiene la magia del coreógrafo Marius Petipá, e introduce una inmersiva escenografía de impactantes pantallas led a cargo del destacado escenógrafo Germán Droghetti.

Más información en el link.

“El Mesías” de Händel en Valparaíso

Gentileza: USM.

Hay creaciones musicales que toda persona debería escuchar en vivo, al menos, una vez en la vida y una de ellas es, sin duda, “El Mesías” de Georg Friedrich Händel. Esta obra escrita en 1741, que narra el nacimiento, la muerte y resurrección de Jesucristo, se ha convertido en un icono de la cultura occidental, una creación capaz de cautivar y emocionar, sin excepción, a todo aquel que la escucha.

La obra cumbre del compositor alemán será presentada en el concierto de clausura de la Temporada Artística USM por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, junto a destacados solistas vocales, bajo la dirección general del maestro Julio Doggenweiler, y la conducción de Juan Pablo Villarroel en el coro.

Concierto de clausura Temporada Artística USM: “El Mesías” de Georg Friedrich Händel

Dónde: Teatro Aula Magna Universidad Santa María, Valparaíso.

Cuando: sábado 13 de diciembre, a las 19:00 horas.

Entradas: Tickepro.cl

Link.