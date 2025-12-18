¿Dónde estarán? Revisa las 46 plazas de agua que Aguas Andinas habilita esta temporada en 21 comunas

En la antesala del inicio del verano 2026 y tras el cierre del año escolar, Aguas Andinas dio inicio al funcionamiento de 46 plazas de agua en 21 comunas de la Región Metropolitana, para la recreación de los niños, niñas y sus familias.
El lanzamiento se llevó a cabo en la comuna de Estación Central y fue encabezado por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al alcalde Felipe Muñoz. En la instancia, destacaron que, de las 46 plazas de agua habilitadas esta temporada, la ubicada en la comuna en medio de la población Santiago, es una de las tres que cuentan con un diseño inclusivo, junto a las plazas de Cerro Navia y Conchalí, reforzando un enfoque de equidad e inclusión en el acceso al espacio público y en la oferta de alternativas de recreación durante el verano.
La apertura de estos recintos recreativos se enmarca en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas, una tendencia que también se ha manifestado en la Región Metropolitana y que plantea nuevos desafíos de infraestructura pública y calidad de vida en la ciudad.
Estos espacios funcionan desde hace más de 15 años, solo con una interrupción durante la pandemia, y retomaron su operación en 2024. Para la temporada 2025–2026, la iniciativa suma nuevas comunas -Quilicura, El Bosque y San Ramón- y considera recintos que operan entre las 11:00 y las 19:00 horas, en coordinación con las municipalidades y juntas de vecinos.
“En Aguas Andinas estamos convencidos en potenciar la conexión ciudadana y estar cerca de los vecinos, abriendo espacios que aporten directamente a una mejor calidad de vida. Eso se refleja en iniciativas como la apertura del Embalse El Yeso y la Laguna Negra, y recientemente la Casa del Agua en Aguas de Ramón, un espacio educativo abierto a la comunidad para aprender sobre el ciclo del agua y su uso responsable. En esa misma línea, hoy inauguramos las plazas del agua como anticipo de un verano que se proyecta especialmente caluroso. Son espacios que existen hace más de 15 años y que permiten a las familias y, especialmente a los niños, refrescarse y disfrutar de manera segura y controlada durante las olas de calor”, expresó Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas.
Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, destacó el impacto de estos espacios en la vida cotidiana de los vecinos. “Estamos muy contentos de inaugurar junto a Aguas Andinas esta plaza del agua, una iniciativa que cobra especial sentido en un verano que se proyecta con altas temperaturas. Estos espacios permiten que niños, niñas y familias se refresquen de manera segura, ya que también actúan como verdaderos refugios frente al cambio climático, ayudando a bajar el calor y recuperar el espacio público para la comunidad. Además, es un orgullo contar con un espacio inclusivo, pensado para todas las personas, independiente de su edad o condición de movilidad. Hoy hacemos un llamado a cuidarlo entre todos, a usarlo con responsabilidad y a protegerlo para que pueda mantenerse en el tiempo y seguir beneficiando a las familias de Estación Central.”, afirmó.
Rosa León, vecina de la población Santiago hace 26 años, valoró la iniciativa: “Es una instancia muy bonita para compartir, para acerca
os al municipio y a los vecinos, y especialmente para los niños, que son quienes más disfrutan de esto. Y con las olas de calor que se vienen, se agradece muchísimo. Este año va a ser muy caluroso”.
En la misma línea, Luvenia Soto, vecina del lugar, expresó: “Me encanta, porque aprovecho de traer a mi nieta. Hoy los niños pasan mucho tiempo en el celular, y aquí al menos de 4 a 6 venimos y se entretiene, justo en las horas de más calor. Salen un poco de la tecnología, y antes no teníamos estos espacios”.
La habilitación de estos recintos es gestionada por la Dirección Territorial de Aguas Andinas, mediante un trabajo conjunto entre la compañía, los municipios y las comunidades. La apertura de cada plaza depende de la aprobación municipal y prioriza sectores con menor disponibilidad de áreas verdes, ampliando el acceso a espacios de encuentro durante el verano.
Detalle plazas de agua Verano 2025 – 2026
|UBICACIONES PLAZAS DE AGUA 2025 – 2026
|N°
|DIRECCIÓN
|COMUNA
|1
|LOS CIPRESES ESQUINA LA GRUTA
|CALERA DE TANGO
|2
|LAS QUILAS FRENTE AL 8843
|CERRO NAVIA
|3
|RONDA DE NIÑOS ESQUINA LAS ÑIPAS
|CERRO NAVIA
|4
|BARÓN DE JURAS REALES ESQUINA LA REJA
|CONCHALÍ
|5
|LAS QUINTAS CON MAR DE ARÁN
|EL BOSQUE
|6
|DIAGONAL SANTIAGO ESQUINA CALLE UNO
|ESTACIÓN CENTRAL
|7
|CHUNGARÁ ESQUINA MAMIÑA
|LA FLORIDA
|8
|VOLCÁN OSORNO ESQUINA VOLCÁN LASCAR
|LA FLORIDA
|9
|SANTO TOMÁS FRENTE AL 0431
|LA GRANJA
|10
|PORTO ALEGRE FRENTE AL 12986
|LA PINTANA
|11
|AMANDA LABARCA FRENTE AL 4835
|MACUL
|12
|CAMPO LINDO ESQUINA SAN JUAN BOSCO
|MACUL
|13
|PASAJE LAS TORCAZAS ESQUINA RAMÓN TORO IBÁÑEZ
|MACUL
|14
|PASAJE LOS PEÑASCOS ESQUINA JUAN JOFRÉ
|MACUL
|15
|GABRIEL SILVA ESQUINA ERNESTO GONZÁLEZ
|MELIPILLA
|16
|AV. CLOTARIO BLEST FRENTE AL 6324
|PEDRO AGUIRRE CERDA
|17
|AV. LAS TORRES FRENTE AL 5435
|PEÑALOLÉN
|18
|AV. LOS PRESIDENTES ESQUINA AFLUENTE
|PEÑALOLÉN
|19
|BOLÍVAR FRENTE AL 6636
|PEÑALOLÉN
|20
|LA LAGUNA ESQUINA AFLUENTE
|PEÑALOLÉN
|21
|SANTA MARÍA FRENTE AL 2591
|PEÑALOLÉN
|22
|UMBRAL FRENTE AL 2075
|PEÑALOLÉN
|23
|LAGUNA SAN RAFAEL FRENTE AL 8376
|PUDAHUEL
|24
|AV. SARGENTO MENADIER ESQUINA NOCEDAL
|PUENTE ALTO
|25
|EDUARDO CORDERO ESQUINA CALLE 3
|PUENTE ALTO
|26
|SAN PEDRO ESQUINA NOCEDAL
|PUENTE ALTO
|27
|TOMÉ – MULTICANCHA EL REFUGIO
|PUENTE ALTO
|28
|CANUTILLAR ESQUINA FILOMENA GÁRATE
|QUILICURA
|29
|CHIPANA ESQUINA LAS GARZAS
|QUILICURA
|30
|HUMBERTO CARO ESQUINA PASAJE EL MONTE
|QUILICURA
|31
|ISMAEL BRICEÑO ESQUINA LAS TORRES
|QUILICURA
|32
|CARLOS RIGOTTI FRENTE AL 3130
|RECOLETA
|33
|HUBER BENÍTEZ FRENTE AL 4031
|RECOLETA
|34
|AV. JOSÉ MANUEL BALMACEDA ESQUINA LOICA
|RENCA
|35
|EDUARDO BARRIOS ESQUINA UNO DE MAYO
|RENCA
|36
|LA RIOJA ESQUINA MANUEL RODRÍGUEZ
|RENCA
|37
|LAS MARGARITAS ESQUINA PILMAIQUÉN
|RENCA
|38
|LAS SIEMPREVIVAS ESQUINA LOS JACINTOS
|RENCA
|39
|MANUEL RODRÍGUEZ ESQUINA TACORA
|RENCA
|40
|MERCEDES BADILLA ESQUINA JOSÉ SANTIAGO ALDUNATE
|RENCA
|41
|PASAJE LA FRAGUA ESQUINA JOSÉ MANUEL INFANTE
|RENCA
|42
|RIO TOLTÉN FRENTE AL 3622
|SAN JOAQUÍN
|43
|PRIMERA AVENIDA ESQUINA QUINTA TRANSVERSAL
|SAN MIGUEL
|44
|SANTA CLARA ESQUINA CARMEN MENA
|SAN MIGUEL
|45
|LIBERTAD CON CADETE G PERRY – PLAZA LIBERTAD
|SAN RAMÓN
|46
|JUANA CANALES ESQUINA TEGUALDA
|TALAGANTE