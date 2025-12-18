Secciones
¿Dónde estarán? Revisa las 46 plazas de agua que Aguas Andinas habilita esta temporada en 21 comunas

La iniciativa enmarcada en el pilar de vinculación ciudadana de la compañía se extenderá por todo el verano 2025–2026, ofreciendo una alternativa segura de recreación y encuentro comunitario frente a las altas temperaturas que se proyectan para Región Metropolitana.

Foto del editor Valentina Pizarro
Valentina Pizarro
Para esta nueva temporada, tres nuevas comunas albergan estos tradicionales recintos, ubicados estratégicamente en comunas con menor desarrollo de áreas verdes. CEDIDA.

En la antesala del inicio del verano 2026 y tras el cierre del año escolar, Aguas Andinas dio inicio al funcionamiento de 46 plazas de agua en 21 comunas de la Región Metropolitana, para la recreación de los niños, niñas y sus familias.

El lanzamiento se llevó a cabo en la comuna de Estación Central y fue encabezado por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al alcalde Felipe Muñoz. En la instancia, destacaron que, de las 46 plazas de agua habilitadas esta temporada, la ubicada en la comuna en medio de la población Santiago, es una de las tres que cuentan con un diseño inclusivo, junto a las plazas de Cerro Navia y Conchalí, reforzando un enfoque de equidad e inclusión en el acceso al espacio público y en la oferta de alternativas de recreación durante el verano.

La apertura de estos recintos recreativos se enmarca en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas, una tendencia que también se ha manifestado en la Región Metropolitana y que plantea nuevos desafíos de infraestructura pública y calidad de vida en la ciudad.

Estos espacios funcionan desde hace más de 15 años, solo con una interrupción durante la pandemia, y retomaron su operación en 2024. Para la temporada 2025–2026, la iniciativa suma nuevas comunas -Quilicura, El Bosque y San Ramón- y considera recintos que operan entre las 11:00 y las 19:00 horas, en coordinación con las municipalidades y juntas de vecinos.

“En Aguas Andinas estamos convencidos en potenciar la conexión ciudadana y estar cerca de los vecinos, abriendo espacios que aporten directamente a una mejor calidad de vida. Eso se refleja en iniciativas como la apertura del Embalse El Yeso y la Laguna Negra, y recientemente la Casa del Agua en Aguas de Ramón, un espacio educativo abierto a la comunidad para aprender sobre el ciclo del agua y su uso responsable. En esa misma línea, hoy inauguramos las plazas del agua como anticipo de un verano que se proyecta especialmente caluroso. Son espacios que existen hace más de 15 años y que permiten a las familias y, especialmente a los niños, refrescarse y disfrutar de manera segura y controlada durante las olas de calor”, expresó Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas.

CEDIDA.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, destacó el impacto de estos espacios en la vida cotidiana de los vecinos. “Estamos muy contentos de inaugurar junto a Aguas Andinas esta plaza del agua, una iniciativa que cobra especial sentido en un verano que se proyecta con altas temperaturas. Estos espacios permiten que niños, niñas y familias se refresquen de manera segura, ya que también actúan como verdaderos refugios frente al cambio climático, ayudando a bajar el calor y recuperar el espacio público para la comunidad. Además, es un orgullo contar con un espacio inclusivo, pensado para todas las personas, independiente de su edad o condición de movilidad. Hoy hacemos un llamado a cuidarlo entre todos, a usarlo con responsabilidad y a protegerlo para que pueda mantenerse en el tiempo y seguir beneficiando a las familias de Estación Central.”, afirmó.

Rosa León, vecina de la población Santiago hace 26 años, valoró la iniciativa: “Es una instancia muy bonita para compartir, para acerca
os al municipio y a los vecinos, y especialmente para los niños, que son quienes más disfrutan de esto. Y con las olas de calor que se vienen, se agradece muchísimo. Este año va a ser muy caluroso”.

En la misma línea, Luvenia Soto, vecina del lugar, expresó: “Me encanta, porque aprovecho de traer a mi nieta. Hoy los niños pasan mucho tiempo en el celular, y aquí al menos de 4 a 6 venimos y se entretiene, justo en las horas de más calor. Salen un poco de la tecnología, y antes no teníamos estos espacios”.

CEDIDA.

La habilitación de estos recintos es gestionada por la Dirección Territorial de Aguas Andinas, mediante un trabajo conjunto entre la compañía, los municipios y las comunidades. La apertura de cada plaza depende de la aprobación municipal y prioriza sectores con menor disponibilidad de áreas verdes, ampliando el acceso a espacios de encuentro durante el verano.

Detalle plazas de agua Verano 2025 – 2026

   
UBICACIONES PLAZAS DE AGUA 2025 – 2026
DIRECCIÓNCOMUNA
1LOS CIPRESES ESQUINA LA GRUTACALERA DE TANGO
2LAS QUILAS FRENTE AL 8843CERRO NAVIA
3RONDA DE NIÑOS ESQUINA LAS ÑIPASCERRO NAVIA
4BARÓN DE JURAS REALES ESQUINA LA REJACONCHALÍ
5LAS QUINTAS CON MAR DE ARÁNEL BOSQUE
6DIAGONAL SANTIAGO ESQUINA CALLE UNOESTACIÓN CENTRAL
7CHUNGARÁ ESQUINA MAMIÑALA FLORIDA
8VOLCÁN OSORNO ESQUINA VOLCÁN LASCARLA FLORIDA
9SANTO TOMÁS FRENTE AL 0431LA GRANJA
10PORTO ALEGRE FRENTE AL 12986LA PINTANA
11AMANDA LABARCA FRENTE AL 4835MACUL
12CAMPO LINDO ESQUINA SAN JUAN BOSCOMACUL
13PASAJE LAS TORCAZAS ESQUINA RAMÓN TORO IBÁÑEZMACUL
14PASAJE LOS PEÑASCOS ESQUINA JUAN JOFRÉMACUL
15GABRIEL SILVA ESQUINA ERNESTO GONZÁLEZMELIPILLA
16AV. CLOTARIO BLEST FRENTE AL 6324PEDRO AGUIRRE CERDA
17AV. LAS TORRES FRENTE AL 5435PEÑALOLÉN
18AV. LOS PRESIDENTES ESQUINA AFLUENTEPEÑALOLÉN
19BOLÍVAR FRENTE AL 6636PEÑALOLÉN
20LA LAGUNA ESQUINA AFLUENTEPEÑALOLÉN
21SANTA MARÍA FRENTE AL 2591PEÑALOLÉN
22UMBRAL FRENTE AL 2075PEÑALOLÉN
23LAGUNA SAN RAFAEL FRENTE AL 8376PUDAHUEL
24AV. SARGENTO MENADIER ESQUINA NOCEDALPUENTE ALTO
25EDUARDO CORDERO ESQUINA CALLE 3PUENTE ALTO
26SAN PEDRO ESQUINA NOCEDALPUENTE ALTO
27TOMÉ – MULTICANCHA EL REFUGIOPUENTE ALTO
28CANUTILLAR ESQUINA FILOMENA GÁRATEQUILICURA
29CHIPANA ESQUINA LAS GARZASQUILICURA
30HUMBERTO CARO ESQUINA PASAJE EL MONTEQUILICURA
31ISMAEL BRICEÑO ESQUINA LAS TORRESQUILICURA
32CARLOS RIGOTTI FRENTE AL 3130RECOLETA
33HUBER BENÍTEZ FRENTE AL 4031RECOLETA
34AV. JOSÉ MANUEL BALMACEDA ESQUINA LOICARENCA
35EDUARDO BARRIOS ESQUINA UNO DE MAYORENCA
36LA RIOJA ESQUINA MANUEL RODRÍGUEZRENCA
37LAS MARGARITAS ESQUINA PILMAIQUÉNRENCA
38LAS SIEMPREVIVAS ESQUINA LOS JACINTOSRENCA
39MANUEL RODRÍGUEZ ESQUINA TACORARENCA
40MERCEDES BADILLA ESQUINA JOSÉ SANTIAGO ALDUNATERENCA
41PASAJE LA FRAGUA ESQUINA JOSÉ MANUEL INFANTERENCA
42RIO TOLTÉN FRENTE AL 3622SAN JOAQUÍN
43PRIMERA AVENIDA ESQUINA QUINTA TRANSVERSALSAN MIGUEL
44SANTA CLARA ESQUINA CARMEN MENASAN MIGUEL
45LIBERTAD CON CADETE G PERRY – PLAZA LIBERTADSAN RAMÓN
46JUANA CANALES ESQUINA TEGUALDATALAGANTE
CEDIDA.

