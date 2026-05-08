¿Clash in Santiago? La presión de luchadores de la WWE por sumar un evento oficial a la gira en Chile

La locura por la WWE en Chile se hizo sentir y en solo 15 minutos las entradas para el show quedaron totalmente agotadas. Ante esto, se ha planteado la posibilidad de que se haga un PLE en nuestro país.

El público nacional nuevamente demostró su fanatismo por la lucha libre, en el marco del regreso de la WWE a Chile después de siete años, donde Stephanie Vaquer aparece como una de sus principales atracciones.

En menos de 15 minutos y tras dos procesos de preventa previos, los boletos para asistir al show que la WWE realizará en Santiago el próximo sábado 12 de septiembre quedaron totalmente agotados.

Desde la primera que vez la compañía visitó el país, los fanáticos locales han hecho sentir su pasión por el entretenimiento deportivo, agotando las entradas rápidamente cada vez que realizan un show en la capital, situación por la cual muchos plantean que se debería dar un paso más grande.

Chile es parte del tour que los luchadores harán por Ecuador, Colombia y Argentina, y ante la imposibilidad de agendar una segunda fecha debido a que la mayoría de las superestrellas debe viajar el día domingo para estar presentes en la transmisión de RAW, hay voces que plantean a la WWE que realice un Premium Live Events (PLE) en nuestro país.

Los PLE son eventos mensuales que se transmiten en vivo, donde suelen programarse luchas más importantes y tienen una mayor producción, en comparación con los House Shows (eventos no televisados).

Anteriormente, WWE solía hacer la mayoría de sus PLE en Estados Unidos. Sin embargo, desde que TKO adquirió la compañía, este tipo de eventos se han trasladado a estadios de otras ciudades. Ejemplo de ello han sido Backlash en Puerto Rico, Clash at the Castle, Bash in Berlin o Clash in Paris

Luchadores de WWE piden un PLE en Chile

Bajo este contexto, el luchador Sami Zayn, quien previamente ha calificado a los chilenos como el mejor público al que se ha presentado, este jueves se pronunció al saber que los tickets se agotaron rápidamente.

“Chile debería ser un PLE”, escribió a través de su cuenta de X. El ex campeón de Estados Unidos ha combatido varias veces en Chile, donde es recibido con cariño por parte de los fanáticos.

Chile should be a PLE — Sami Zayn (@SamiZayn) May 7, 2026

Ante esto, la chilena Stephanie Vaquer no tardó en sumarte a la petición de Zayn con escueto emoji.